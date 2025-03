Egyik reggel úgy ébredtem, hogy fáj a bal vállam, mintha elaludtam volna rajta. Emellett hányingerem és emésztési problémáim voltak. Igazából ez mind csak 15 percig tartott reggel, de furcsa volt. A szívinfarktusom reggelén újra vállfájdalommal ébredtem, de most kisugárzott a karomra is és a mellkasomra is, úgy éreztem, mintha ülne valaki a mellkasomon. A hányingerem is felerősödött, ezért foglaltunk időpontot az orvoshoz, de mire bejutottam az ügyeletre, már enyhültek a panaszaim. Ott azt mondták, hogy ha visszatérnének a tünetek, vagy rosszabbodnának, akkor jöjjek vissza. Nem kellett sokat várniuk rá, amint elmentünk a lányommal egy nem messze lévő étterembe ebédelni, szívrohamot kaptam, és úgy kellett visszarohannunk a sürgősségire