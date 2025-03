Időjárás: frontsorozatok időszaka jön az anticiklonok után

Az elmúlt másfél hétben egy erős anticiklon uralta az európai kontinens nagy részét. Az anticiklon helyett most a frontok veszik át az uralmat, ennek következtében Magyarországon is egy összetett fronthelyzet alakul ki. Az időjárás változásaira, ha máshogy nem is, legalább lelkileg érdemes felkészülni.

Változóban van az időjárás Fotó: Köpönyeg

Először egy hidegfront éri el a nyugati országrészt, majd délről egy átvonuló melegfront határozza meg a folytatást

– hívta fel a figyelmet dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója, aki szerint az eddigi napsütötte időszak helyett az erősen frontos helyzet határozza majd meg az időjárást.

A hidegfront után a jellegében melegfronti hatások határozzák meg a következő napokat. Az időjárás változásaira érzékenyek éppen ezért most fokozottan megterhelő hatásokkal találkozhatnak

– tette hozzá a meteogyógyász, aki a legjellemzőbb panaszokat is felsorolta: előfordulhatnak többek között görcsös panaszok, gyulladások, a keringési rendszer terheltsége, nő a sztrók és az infarktus esélye, valamint gyakoribbá válik a vérnyomás ingadozása, a fejfájás, a migrén, a mellkasi diszkomfortérzet, a szédülés, a bizonytalanságérzet és az alvászavar – jegyezte meg a szakember.

A felhős, borús időszak hamarosan kezdetét veszi, továbbá egyre erősebb lesz a légmozgás is. A héten már többfelé számíthatsz csapadékra, de marad az enyhe idő, így mindenhol esőre, záporokra, helyenként zivatarokra készülhetsz.

A Köpönyeg időjárás előrejelzése szerint március 11-én kedden dél felől nagyobb kiterjedésű csapadékzóna érkezik, emiatt sokfelé várható eső, zápor, főként délen és keleten jelentős mennyiség eshet. Északnyugaton várható a legkevesebb csapadék. A délután második felében nyugat felől csökkenni kezd a felhőzet. Többfelé kísérhetik élénk lökések a déli, délnyugati szelet. Hajnalra, reggelre északon, északnyugaton párássá, ködössé válhat a levegő. Kora reggel 0–10, délután 12–18 fokra készülhetsz.

Szerdán a gyakran megnövekvő felhőzetből az ország több részén is kialakulhat időnként kisebb eső, zápor, néhol zivatar is. Élénk, erős lesz a délies szél. Délután 16–22 fokot mutathatnak a hőmérők. Hajnalban, reggel északon, északkeleten és keleten többfelé képződhet pára, köd.