Figyelmeztet a szakértő: ha ilyen tüneteket tapasztalsz, azonnal fordulj orvoshoz!

Egy egészségügyi szakértő arra buzdít minden nőt, akinek rendszeresen erős menstruációja van, szédülése, puffadása és egy sor más problémája is akad, hogy foglaljon időpontot az orvoshoz, mivel ez egy súlyos egészségügyi problémát jelezhet.

A szakértő elárulta, ekkor fordulj az orvosodhoz a menstruációddal / Fotó: Shutterstock (Illusztráció)

Dr. O'Donovan a YouTube-on közel 400 ezer feliratkozójával oszt meg információkat és tanácsokat. Az orvos a videóban elmagyarázta a legfontosabb dolgokat, amelyeket mindenkinek tudnia kell a méh miómákról, beleértve a keresendő tüneteket és azt, hogy mikor érdemes kezelésre jelentkezni.

A miómák nem rákos daganatok, amelyek a méhben vagy annak környékén alakulnak ki. A daganatok izomból és rostos szövetből állnak, és különböző méretűek.

Az egészségügyi szakértő szerint a mióma „nagyon gyakori”, és minden 10 nőből csaknem nyolcat érint. Hozzátette, hogy a miómák „lassan, hosszú évek alatt nőnek”, és idővel újabb daganatok is kialakulhatnak. Kifejtette, hogy a menopauza elérésekor a miómák gyakran zsugorodnak a hormonális változások miatt, amelyeken a szervezet átmegy. A videóban részletezi a miómák különböző típusait is.

A miómákat aszerint osztályozzák, hogy hol nőnek a méhben: az intramurális miómák azok, amelyek a méh izmos falán belül nőnek. A subserosalis miómák azok, amelyek a méh külső falából nőnek a kismedencei térbe. A szubmukózus miómák a méh belső falából nőnek a méhen belüli térbe. Végül a pedunculált miómák olyan miómák, amelyek egy száron nőnek

- fejtette ki a szakember, aki ezt követően felsorolta a miómás méhben szenvedőknél leggyakrabban jelentkező tüneteket:

„A mióma tünetei - most, ahogy a videó elején említettem, előfordulhat, hogy miómája van, és nincsenek tünetei. Sőt, előfordulhat, hogy csak egy más okból végzett vizsgálat során derül ki, hogy miómája van. Ha azonban vannak, akkor ezek közé tartozhat a nehéz és elhúzódó menstruáció is. Ez potenciálisan vérszegénységhez vezethet, amikor alacsony a hemoglobinszinted, ami olyan tüneteket okozhat, mint a fáradtság, szédülés és légszomj” - idézi a Mirror Dr. O'Donovant, aki hozzátette, hogy ilyenkor jelentkezhet sürgős vizelési kényszer, de teherbeesési gondok is, ezért azt ajánlja, hogy aki ilyeneket tapasztal, az azonnal keresse fel a háziorvosát.