Védekezz a vírusok ellen: vesd be a téli immunbombákat!

Csípős desszert

Az étkezések után szívesen eszünk egy kis édességet. Ezzel nincs is semmi baj, főleg akkor, ha olyan desszertet készítünk, amely az egészségünket is szolgálja. A gyömbér ráadásul serkenti az emésztésünket is, így mindenképpen érdemes rendszeresen fogyasztanunk.

Gyömbér és citromlé – ennek a csípős és egészséges desszertnek ez a két fő összetevője (Fotó: Pexels / Pexels)

Hozzávalók:

Egy nagyobb darab friss gyömbér

3 dl vegyes virágméz

1 kiskanál őrölt fahéj

1 citrom kifacsart leve

1 csipet kardamom

Elkészítés:

A gyömbért pucoljuk meg és reszeljük le. Majd keverjük össze az összes hozzávalót egy nagyobb befőttesüvegbe és alaposan rázzuk össze. Minden étkezés után egy nagy evőkanállal együnk belőle. Hűtőben tároljuk.

Édes álom

Akár tízóraira, akár uzsonnára, akár csak ha nassolnánk valamit, ez a finom, krémes csoda egészségünkre válik. A joghurt alap, rengeteg élőflórát tartalmaz, ezzel fokozva a jó bélbaktériumokat az emésztőrendszerünkben. Ez azért fontos, mert itt található az immunrendszerünk döntő része.

Isteni finom és egészséges (Fotó: Pexels/Mike Jones – Képünk illusztráció)

Hozzávalók:

1 pohár élőflórás natúr joghurt

Egy marék friss vagy fagyasztott pirosbogyós gyümölcs (ribizli, málna, meggy, áfonya, szeder)

Egy nagy evőkanál bodza vagy vegyes virágméz

Elkészítés:

Mindent keverjünk össze egy tálba, majd hűtőben pihentessük egy órán át, hogy az ízek összeérjenek.