Nem ma jön meg a kemény munka eredménye ezeknek a csillagjegyeknek

Mintha óriási lökést kapna, úgy indul el a siker kapuja felé. Bármiben is szeretne előrelépni, most mintha minden a kezére játszana, könnyebben és sokkal egyszerűbben teheti meg. Kijárt már, hogy élvezze is a kemény munka gyümölcsét.







Bak (12. 22. – 01. 20.)

A bolygók kitartást kérnek egyelőre öntől. Ne is akarjon harcolni ez ellen, inkább adjon bele minden öntől telhetőt, és fejezzen be mindent, amit elkezdett. Meglátja, rövidesen az eredmények is megérkeznek.







Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Most fontos változások jöhetnek. Ma a Rák jegyébe lép a Mars, és beindítja a változásokat. Várja is, milyen lehetőségeket tár ön elé az élet. Már nem foglalkoztatja a múlt sem olyan erősen, mint az elmúlt hetekben. Jól is teszi, ha végre a jelen pillanatokra koncentrálja a figyelmét.







Halak (02. 19. – 03. 20.)

A Rák Mars jó lehetőségeket hozhat. Arra figyeljen, hogy ne húzza fel az orrát mindenen! Ha a legkisebb megjegyzésre is megsértődik, akkor csak maga alatt vágja a fát... Igyekezzen mindenből kihámozni azt, ami az ön számára pozitív.