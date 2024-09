Ma minden összejön ezeknek a csillagjegyeknek, hallgassanak a megérzéseikre

2024. szeptember 4.

Horoszkóp



Fotó: New Africa / Shutterstock





Kos (03. 21. – 04. 20.)

Az újhold utáni napon már nő a Hold, de még a Szűz jegyében marad. Most nagyon tevékeny és fegyelmezett, szuper nap ez ahhoz, hogy nagyot lépjen előre a feladataival. Az uralkodó bolygója, a Mars ma belép az érzékeny Rákba - ez önnek feszültséget is hoz, és erős intuíciót is.







Bika (04. 21. – 05. 20.)

A Mars ma belép a Rák jegyébe, és most hajlamosabb lesz érzelmi alapon döntéseket hozni. Ez persze nem baj, sőt, sok esetben épp emiatt dönt jól, viszont érzelmileg túl is reagálhat helyzeteket, ami viszont felesleges feszültséget hoz.







Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Szerdán folyamatosan akadályokba ütközik. Most úgy érezheti, mintha mindenki elengedné a mondandóját a füle mellett. Próbáljon meg nagyon egyértelműen és határozottan kommunikálni.







Rák (06. 22. – 07. 22.)

Szerdán kifejezetten jól érzi magát, hiszen belép a Mars a jegyébe, és nagy tetterőt ad. Nagyon jól tud fókuszálni, és ügyesen képviseli az érdekeit. Viszont tudatosítsa magában, hogy most könnyen megbántódik - akár teljesen alaptalanul is.







Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Szerdán olyan feladatokkal is könnyedén végezhet, amelyekkel máskor valósággal meg kell kínlódnia. Ma valahogy tisztán és teljességében lát mindent, és a lehető legjobb megoldást is azonnal tudja. A Mars ma belép a Rákba, és önt is nagyon sértődékennyé teszi.







Szűz (08. 23. – 09. 22.)

A Hold még a Szűz jegyében jár szerdán. Emiatt mindent nagyon precízen szeretne csinálni. Vegye észre, a szorgalmas és igényes munkával semmi baj, viszont ha túlzottan belemerül a részletekbe, nemcsak lassabban készül el, de valójában saját magát akadályozza az eredményességben.







Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Szerdán nagyon hullámzó a hangulata. Hol úgy érzi, mindenki összeesküdött ön ellen, hol pedig úgy, hogy a legjobb barátok, munkatársak veszik körül. Próbáljon kicsit kevésbé érzékenyen reagálni mindenre.







Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Az egyik uralkodó bolygója, a Mars ma jegyet vált, belép a Rákba, ami szintén vízelemű jegy, és ez nagyon kedvez önnek. Pontosan érzi, és látod, hogy mit és hogyan tegyen az eredmény érdekében. Ma a megérzései az átlagoshoz képest is nagyszerűbben működnek. Figyeljen befelé, hallja meg az intuíciója hangját!







Nyilas (11. 23. – 12. 21.)