„A férjem nem hajlandó fizetni anyámnak a bébiszitterkedésért – szerinte ingyen kellene csinálnia”

„A partnerem úgy véli, hogy nem kellene fizetést kapnia, sőt, még a feltételezést is sértőnek tartotta. Szerinte az anyámnak örülnie kellene, hogy ezt csinálja, mert így legalább időt tölthet az unokájával. Azt is gondolja, hogy mivel az utca túloldalán lakik, ez még kényelmes is neki. Amikor megkérdeztem, hogy ugyanezt elvárná-e az apjától, azt mondta, hogy nem, mert az egy órányira lakik tőlünk”.