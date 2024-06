Itt a megoldás a fejfájásra, amely rengeteg embernek hazavágja a napját – Videó

Kétségtelen: a fejfájás nagyon kellemetlen érzés, bármikor is éri az embert. Ilyenkor sokan sokféle módszert vetnek be, hogy megszabaduljanak az azzal járó kíntól. Ugyanakkor a többféle fejfájás közül az egyik legrosszabb, ami reggel, ébredés környékén kezdi el kínozni az embert. Ilyenkor sokan kétségbeesetten gugliznak a tünetek után, ám egy orvos most elárulta, hogy milyen „rejtett ok” lehet ezen fejfájás mögött.

A szakember leleplezte: ez állhat sokaknál a reggeli fejfájás mögött! (Fotó: Andrea Piacquadio / Pexels – Képünk illusztráció)

Lehet, hogy a dehidratáltság számlájára írod, ezért rengeteget iszol, vagy úgy gondolod, hogy nem aludtál eleget, így alig várod a délutáni szunyókálást, de dr. Michelle, aki livingwellwithdrmichelle néven tesz közzé videókat a TikTok-on, azt állítja, lehet, olyasmiről van szó valami , amire nem is gondoltál.

Mit jelenthet az, hogy fejfájással ébredek?

– tette fel a kérdést a videójában a szakember, majd így folytatta:

„Nos, az esetek nagy részében ez azt jelenti, hogy valójában éjszaka nem jut elegendő levegő a szervezetedbe.”

Amikor ébren vagy, a nyakad környékén lévő összes izom nyitva tartja a légutakat vagy a légcsövet, amelyen keresztül lélegzünk. De amikor elalszol, különösen, ha mély álomba merülsz, ezek az izmok ellazulnak. A nyelv és a torok hátsó részén lévő szövetek visszaesnek a légutakba, és ha valami zavarja ezt, akkor az elzárja a légutakat. Ilyenkor pedig a szervezet mindent megtesz, hogy a légutakat újra megnyissa

– fejtette ki az orvos.