Így viselkedsz a csillagjegyed szerint, ha szakítanak veled

Mindenki máshogy él meg egy szakítást: egyesek sokáig bánkódnak a történtek miatt, míg mások magukat okolják mindenért, de olyanok is akadnak, akik gyorsan túlesnek a dolgon és máris az új szerelmet keresik.

Fotó: Pexels (illusztráció)

Így a csillagjegyekre is elmondható, hogy mindegyik másként éli meg a veszteséget, a szakításhoroszkópból most pedig a részletek is kiderülnek!

Kos szakításhoroszkóp

A Kos nagyon rosszul viseli, ha szakít vele a párja. Ordít, tányérokat tör össze mérgében, le-fel rohangászik, majd felrobban mérgében. Ezután két lehetőség közül választ: vagy minden követ megmozgat egykori partnere visszaszerzéséért, vagy felújítja a ruhatárát, megváltoztatja a külsejét, és máris új hódításra indul.

Bika szakításhoroszkóp

A Bika ragaszkodó típus, akinek fontos a nyugalom, az állandóság. Rosszul visel a változásokat, nem véletlen, hogy sokáig szenved, ha elveszíti a párját. Mindegy, hogy húsz évnyi házasság vagy egy futó kapcsolat ért véget, minden veszteség megviseli a lelkét…

Ikrek szakításhoroszkóp

A könnyed Ikrek nem gyászolja hosszasan a véget ért kapcsolatot, ahhoz ugyanis túlságosan kíváncsi a következő partnerrel átélhető élményekre. Könnyen kimondja/elfogadja a végszót, de aki igazán sokat jelentett a számára, rajta ő sem teszi túl magát egyik napról a másikra.

Rák szakításhoroszkóp

A Rák mélységesen sajnálja, ha tönkremegy a párkapcsolata. Számára a társ jelenti a valódi boldogságot. Nagyon nehezen engedi el a lelkéből a volt párját. Megeshet, hogy a szakítás után is felhívja korábbi partnerét, és hosszasan sírdogál a telefonba, vagy megható búcsúzási jelenetet rendez neki.

Oroszlán szakításhoroszkóp

A rendkívül büszke Oroszlán még arra sem tartja érdemesnek azt, aki képes volt őt elhagyni, hogy könnyeket ejtsen miatta. De ez csak a látszat, belül ő is szenved, és nehezen emészti meg a történteket. Többnyire hosszú időre van szüksége, hogy újra bízni tudjon, és bárkit is közel engedjen magához…

Szűz szakításhoroszkóp

Egymást kergetik a kérdések a Szűz fejében a szakítást követően. Vajon mi nem stimmelt? Hol hibáztam? Mivel tehettem volna többet? Általában csak hosszas elemzés és az összes válasz megtalálását követően tudja elfelejteni a másikat. Ehhez pedig sok időre van szüksége.