Itt az idő, ezeknek a csillagjegyeknek most kell meghozniuk a fontos döntést

2024. június 6-i héten a legtöbb csillagjegy életében új, váratlan helyzetek alakulhatnak ki. De ne féljetek az új dolgoktól, mert azok nem feltétlen rosszak, még ha ijesztő is belevágni. Mindegy, hogy az egy új kapcsolat, egy új munkahely, vagy éppen egy régi barátság felelevenítése. A nyár első teljes hetében segíteni fognak a csillagok az úton.

A csillagok segíteni fognak a jó döntés meghozásában /Fotó: Shutterstock

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Az Ikrek jegyében járó újhold komoly inspirációt ad, és még a kommunikációját is megváltoztatja. Sokat tud lendíteni a dolgain, de csak akkor, ha sikerül tárgyilagosabban viszonyulnia a problémákhoz.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Fogja vissza most az extra kiadásokat, mert nagy szüksége van rá, hogy anyagilag biztonságban tudhassa magát. Érdemes most tényleg végiggondolni, mi az, amit feltétlenül szükséges megvenni. Arra viszont meg is lesz a pénz. Egy szerencsés fordulat jön a mai napon az Ikrek újholddal.



Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Újhold van az Ikrek jegyében. Ha van valami, amire régóta készül, vagy egy új cél, aminek megvalósításába belekezdene, akkor most eljött az ideje, hogy megnyomja a startgombot. A mai napnak sokkal hosszabb távú hatása lehet önre, mint a többi jegynek.



Rák (06. 22. – 07. 22.)

Az újhold most sok kérdést új megvilágításba helyez. Nagyon jó intuíciót is ad, és most valóban fel tudja ismerni, kik azok, akik igaz barátok, és kik azok, akik csak színlelik az érzéseiket. Váratlan meglepetés érheti egy ügyben.



Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Bármibe is fog ma, az jó eséllyel van sikerre ítélve, különösen akkor, ha mindehhez beveti azt a szenvedélyt és akaraterőt, ami önt jellemzi. Vegyen hát egy nagy levegőt, és kezdjen bele a munkába!



Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Minden arra ösztönzi, hogy rendszerezze a dolgait. Talán mára időzít egy nagyobb takarítást, vagy az ügyek rendbe tételét. Jó fordulatokat hoz az Ikrek újhold, fellélegzést és nagyszerű esélyt szimbolizál, ha újítana…



Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Elgondolkodott mostanában azon, hogy mi lehet a küldetése a következő időszakban? Mi van ön előtt? Most jön el az ideje annak, hogy kitűzze maga elé mindazt, ami boldoggá tenné. Az Ikrek újhold segít elérni!