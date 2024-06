Nehéz döntések várnak ma ezekre a csillagjegyekre

2024. június 5.

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Ma már az Ikrek jegyébe lép a Hold. Most terve van, nem is kevés, ám a megvalósítás már nehezebb dió… Épp ezért most fontos, hogy lépésről lépésre tervezze meg a tennivalókat. Egy nagyon szerencsés véletlenben is része lehet szerdán.







Bika (04. 21. – 05. 20.)

A Hold ma délelőtt már át lép a légies Ikrek jegyébe, és sziporkázóan jó elképzeléseket hoz. Próbáljon meg továbbra is két lábbal a földön maradni, és módszeresen, következetesen dolgozni, különben ezek csak szép álmok maradnak!







Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Szerdán a megérzései jó irányt mutatnak, de vigyázzon és az esze is legyen a helyén. A túlzott lelkesedés is jelenthet buktatót… Legyen egy B-terve, ha valami mégsem pontosan úgy alakul, ahogy tervezte. Készüljön fel egy esetleges meglepetésre is.







Rák (06. 22. – 07. 22.)

Szerdán feladják önnek a leckét! Igencsak ellentmondásos helyzetbe kerülhet. Mindig is érzékeny voltál más emberek problémáira. Most viszont előfordulhat, hogy olyan valakinek kellene segítenie, akinek a felfogásával nagyon nem ért egyet.







Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Ma szuper ötletei lesznek, a kisugárzása is erős, és ezt ön körül mindenki nagyon jól érzékeli majd. Ha most valamibe belekezdene, vagy szeretne elérni valamit, akkor itt az idő, vágjon bele! Holnap újhold lesz az Ikrek jegyében, az is segíti mindenben.



Szűz (08. 23. – 09. 22.)

A Hold már az Ikrek jegyébe lép, új, frissítő szelek fújnak. Szerdán semmit sem tesz fél szívvel, teljes erőbedobással működik. A pihenésre viszont már kevesebb idő jut… Pedig kellene, és jelez is a szervezete.







Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Ma járjon nyitott füllel, mert egy elcsípett beszélgetésfoszlány, vagy egy jó tanács jelenthet most megoldást egy problémájára. Ha barátokkal találkozik, garantáltan vidám lesz a délután, este!







Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Nagyon inspiráló és klassz napja lesz, szuper beszélgetésekkel, ötletes megoldásokkal. A pénzügyekre viszont továbbra is figyelnie kell. Megvan a veszélye, hogy a vásárlások során elszalad önnel a ló.







Nyilas (11. 23. – 12. 21.)