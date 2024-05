Ez a 3 csillagjegy készen áll arra, hogy megtalálja a lelki társát május 9-én

Mindannyiunk számára léteznek tökéletes partnerek odakint, csak készen kell állnunk megtalálni őket. Most pedig van egy jó hírük: ez a három csillagjegy készebben áll, mint valaha, olyannyira, hogy május 9-én megtalálja a lelki társát.

Fotó: Shutterstock

Nézd meg, hogy te is rajta vagy-e a listán!

Kos

A csillagjegyek egyik legimpulzívabb jegyeként ritkán állsz meg, hogy megtervezd, hová szeretnél eljutni. Ehelyett inkább arra támaszkodsz, hogy hogyan érzel egy adott pillanatban és a tudatalattid hajt a megfelelő irányba. Most azonban különösen romantikusnak érzed magad. Talán a körülötted nyíló virágok miatt, a tavaszi láz miatt, ami téged is átváltoztat mélyen romantikussá. Május 9-én ismét a randizásra helyezed a hangsúlyt. És mint minden olyan törekvésnél, amit célul tűztél ki, most is nagyobb valószínűséggel fogod elérni a célodat, hogy megtaláld a lelki társadat, mint valaha. Csak akarnod kell!

Oroszlán

Bár az egyik legromantikusabb csillagjegy vagy, mégsem állsz mindig kész arra, hogy megtaláld a lelki társadat, amiben a kudarctól való félelem is közrejátszhat. Mi van, ha megpróbálod megtalálni a tökéletes társadat, és „üres kézzel” adod fel a keresést? Vagy azt hiszed, hogy megtaláltad, de aztán a kapcsolat tönkremegy? Most az összes „mi lett volna, ha” kiesik a képből, és marad a reménykedés. Ez a fajta remény – hogy végre belépsz abba az életbe, amiről mindig is álmodtál – végre mozgásba hozza a dominókat, hogy megtaláld a lelki társadat.

Bak

Eleged van abból, hogy mindenki más problémáit próbáld megoldani? Bár remekül tudsz tanácsot adni azoknak, akiket szeretsz, ez a hozzáállás azonban minden figyelmedet másokra irányítja, nem pedig magadra. Május 9-én végre úgy érzed, hogy ismét magadat kell a középpontba helyezned, mint főszereplőt. Ha pedig önmagadat helyezed előtérbe, az önszeretet és a bőség energiáját fogod sugározni, így sokkal könnyebben vonzol magadhoz valakit, aki megérdemel téged.

(via)