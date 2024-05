Készüljünk Anyák napjára saját készítésű csokorral!

Május első vasárnapján az édesanyákat ünnepeljük. Ezen a napon a gyerekek ajándékkal, virággal köszöntik az édesanyákat és a nagymamáikat, ám milyen virágcsokrot adjunk ezen a napon, amivel kimutatjuk a szeretetünket? A Metropol utánajárt, mi ilyenkor a szokás és tanácsot is kért egy virágokban jártas szakembertől, hogyan állítsunk össze egy szép, kis csokrot az édesanyáknak.

Sárospataki Zsófia, az Édenkert virágbolt tulajdonosa megmutatta, hogy kössünk egy szép tavaszi csokrot az édesanyánknak. Fotó: Oszlányi Gyöngyvér/Metropol

Segítségünkre volt Sárospataki Zsófia, az Édenkert virágüzlet tulajdonosa, aki megmutatta nekünk, hogyan kell megkötni egy csokrot, sőt el is mondta, milyen virágokból állítsuk össze bokrétánkat.

Nagyon sok vevő szokott bejönni hozzánk, mennyire jó illat van itt, milyen megnyugtató ez a hely és milyen jó lehet egy ilyen környezetben dolgozni. És igazuk van, mert egy virágcsokor összeállítása, egyfajta relaxációs meditációs kikapcsolódással is felér.

Sokszor megjegyzik, hogy ahogy készül a csokor milyen megnyugtató azt nézni szinte felér egy relaxációval – kezdte mosolyogva Zsófi, aki közben nagy műgonddal, pillanatok alatt állított össze az asztalon lévő virágokból egy gyönyörű csokrot. A narancs színű tulipánból az apró szirmú kamillából, halvány rózsás boglárkákból, szellőrózsából és a pásztortáskából egy olyan színpompás csokor lett, amely azonnal mindenkinek a kedvence lett az üzletben. Mindehhez a gyöngyvirág leveleit és az apró fehér virágú salamonpecsét leveleit adta hozzá.

"Az emberek szeretik a tavaszi virágokat, illetve még mindig nagy divat a mezei jellegű farm stílus, így ha réten szedünk virágokat, azokból is szép csokrot lehet összerakni és nem kell szakmai fogásokkal küszködni." – tette hozzá a virágboltos. A virágok választásánál a legfontosabb, hogy tudjuk édesanyánk milyen virágot szeret. Ha megvan a bokrétánk alapja, akkor már minden az ízlésünktől függ, hogy milyen kompozíciót készítünk.

A mezei virágokat spirálban kössük meg, és zöld levelekkel dúsítsuk a csokrunkat. Fotó: Oszlányi Gyöngyvér/Metropol

A virágokat spirálszerűen, forgatva rakjuk össze, szépen sorjában és ha lehet zölddel dúsíthatjuk is, hogy nagyobbnak látszódjon a csokor, mert a sok zöld levél nemcsak lezárja, hanem dúsítja is a kompozíciót, így pár szál virágból is látványos eredményt érünk el. Érdemes egy metszőollót is beszerezni és a szárakat levágni egyenlő hosszúságra, majd szalaggal kétszer átkötni a csokrot és egy masnival lezárni a szalagot a végére és 'voilà' készen is van az anyák napi gyönyörű csokrunk.