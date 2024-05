Amiről senki nem beszél: az air fryerek káros mellékhatásai

Miközben szinte már alig találni olyan konyhát, ahol nem alapfelszereltség egy-egy air fryer, meglehetősen kevesen ismerik a gépek árnyoldalait. Több millió videó készült már a TikTokra is, ahol lehetetlenebbnél lehetetlenebb ételt készítenek el a forró levegős sütőjükben, azonban biztos, hogy az a jó döntés, hogy a hétköznapi sütőnket vagy a serpenyőket teljesen lecseréljük? Mindenki csak arról beszél, hogy „egészségesebb”, mert nem szükséges olajat használnunk a sütéshez, de vajon tényleg így van? Ennek járt utána a Mindmegette gasztroblog.

Nagyon sokan kizárólag az air fryerjüket használják már csak /Fotó: Francisco Zeledon

Bár körülményes több ételt készítenünk az ebédhez, ha csupán egy air fryerünk van és kicsi az űrtartalmuk is, mégis sokan inkább mindent ezzel készítenek el, mert alapvetően valóban egészségesebb választás lehet a mikróhoz, vagy a bő olajú sütéshez képest, azonban ez sem kockázatmentes. Vannak olyan következmények, amelyekbe bele sem gondolnak az emberek.

Magas hőmérséklet következményei

Bár azt gondolják az emberek, hogy air fryerekkel nehezebb odaégetni az ételeket, ez nincs így. A túl magas hőmérsékletű sütés során akrilamid vegyületek keletkezhetnek, amelyek az anyagcserénk során olyan anyagokká válhatnak, amelyek potenciális daganatképzők lehetnek hosszú távon. Különösen figyeljünk oda a krumplisütésre, ugyanis az odaégetett burgonya barnás részei, vagy éppen a ropogós kérgei is ilyen kockázatokat rejthetnek magukban.

Csökkenő tápanyagtartalom

A hosszan tartó sütés során az ételeink tápanyagtartalma lecsökkenthet, ez legfőképpen a vízben oldódó vitaminokkal tele lévő ételek esetén okozhat problémát. Nézzünk meg egy ízletes salátát, amelyet az air fryerben készítünk el, és kiderül, hogy a sütés után már sokkal kevésbé vitamindús az ebédünk, mint előtte gondolnánk.

Nem mindenki számára diétabarát

Bár a fogyókúrázók is az air fryerekre esküdnek, ez nem mindenki számára válik be. Bár az olaj nélkül készült ételek zsírtartalma sokkal alacsonyabb, így kevésbé laktatnak is el. Ráadásul vannak, akik úgy gondolják, hogy ha úgyis olaj nélkül sütnek, így lehet többet fogyasztaniuk a gépben készült fogásokból, ami ugyanúgy súlygyarapodáshoz vezet.