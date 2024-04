Figyelmeztet a szakértő: kibontakozóban van egy újabb, halálos vírusok okozta világméretű járvány

Bár hivatalosan lefújták a riadót a koronavírus-járvány csitultával, ez korántsem jelenti azt, hogy nem leselkednek ránk halálos vírusok. Most épp amiatt aggódnak a szakemberek, hogy a madárinfluenza emberről emberre is átterjedhet.

Fotó: Pexels

Az ENSZ Egészségügyi Világszervezete (WHO) csütörtökön jelentette be, hogy a H5N1 típusú madárinfluenza új variánsa egyre növekvő fertőzésszámot okoz, ráadásul egyre több olyan esetet találnak, amikor emberek is elkapták.

Félő, hogy a vírus, mely eddig állatról emberre terjedt – és így is magas halálozási aránnyal bírt –, a mutálódás során emberről emberre is terjedhet

– jelentette ki genfi sajtótájékoztatóján Jeremy Farrar, a WHO egyik vezető orvosa.

A fertőzés halálozási aránya 52 százalék, tavaly január elejétől idén áprilisig 889 megbetegedett embert regisztráltak 23 országból, és közülük 463-an belehaltak a betegségbe. A Daily Star összesítése szerint egyedül Nagy-Britanniában hetente 100 ember halálát okozzák a járványszerű megbetegedések.