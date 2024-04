Így pucolhatod meg a hagymát sírás nélkül!

A hagyma a magyar konyha egyik elengedhetetlen alapeleme, így szinte már mindenki találkozott azzal a kellemetlen aprósággal, miszerint pucolásakor és aprításakor bizony nem tudjuk visszatartani a könnyeinket.

Fotó: unsplash.com

Ez ellen a kellemetlen mellékhatás ellen sokan, sokféleképp próbáltak már védekezni, egyesek még attól sem riadtak vissza, hogy méretes búvarszemüvegben vágjanak neki a vasárnapi ebéd elkészítésének.

Bár senkit nem tartunk vissza a legtutibb módszer felfedezésétől, azért mégis adnánk egy garantált a tippet a nem kívánt könnyek ellen!

Ezért csíp

A hagymában nagy mennyiségben találhatók kénvegyületek, melyeket azért termel a növény, hogy ne egyék meg az állatok – és egyébként ezeknek is köszönheti a gyógyhatását. Ha megvágod a hagymát, a növényt alkotó sejtekből enzimek szabadulnak fel, melyek reakcióba lépnek a kénnel, és egy olyan gáz halmazállapotú vegyületet alkotnak, ami a levegőben szállva irritálja a szemet – ezért jönnek a könnyek. Vízzel érintkezve a vegyület felbomlik ugyan, de mivel vágás közben szabadul fel, ezért nem sokat ér, ha az egész hagymákat áztatod szeletelés előtt.

Ezt tedd a nem kívánt könnyek ellen!

Többen tapasztalták már, hogy a hagymából kiszabaduló vegyületeket semlegesíti a nyílt láng – vagyis ha hagymaszeletelés közben begyújtod az egyik gázrózsát, akkor megúszod könnyek nélkül. Ezt a módszert kipróbálhatod akkor is, ha elektromos tűzhelyet használsz; egyszerűen csak gyújts egy gyertyát a hagymaszeleteléshez. Minél nagyobb a tűz, annál hatásosabb a módszer, de természetesen első a biztonság! Egyetlen gyertya is elegendő, ha elég közel teszed a vágódeszkához; persze arra figyelj, hogy szeletelés közben ne borítsd fel. Hogy miért működik a módszer, arra több magyarázat is lehetséges, az egyik, hogy a tűz semlegesíti, elégeti a hagymából kiszabaduló ként még azelőtt, hogy eljutna a szemedig. Egy másik elmélet szerint az égés miatt kevesebb oxigén kerül a levegőbe, így a szembe is. Bármi is az oka, a lényeg, hogy érdemes tenni vele egy próbát, ha nem akarsz legközelebb könnyek között szeletelni – írja a Ripost.