Kiderült: ezt a csillagjegyet hatalmas szerencse éri a mai nap

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Ma legyen egy picit megfontoltabb a szokásosnál. Bármibe is fog bele ma, előtte igyekezzen alaposan megtervezni minden lépést, nehogy végül rossz irányba induljon el. Könnyen lehet ugyanis, hogy ez esetben vissza kellene mennie a kiindulópontra és onnan indulni újra.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

A Nap ma belép a Bika jegyébe, és ezzel elindul a Bika hava, ami önnek nagyon jó periódust jelez. És ez nem minden: két nap múlva a jegyében együttáll a Jupiter az Uránusszal, ami felforgató erejű felismeréseket jelez. Most nagyon figyeljen a jelekre!

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Pénteken arra kellene ügyelnie, hogy ne akarjon túl sok mindent megragadni egyszerre. Lehet, hogy ott van ön előtt a sok lehetőség és ön mindent szeretne megkapni, de higgye el, jobb biztosra menni, és kicsit kevesebbet markolni...

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Pénteken azért elég sűrűn alakulhat a napja. Legyen bármi is az, amivel foglalkozik, az idő is szerepet fog játszani benne. Ahhoz pedig, hogy minden a helyén legyen végül, lehet, hogy egy idegölő helyzetbe is bele kell mennie. Ne aggódjon, végül minden egészen jól alakul majd.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Pénteken délelőtt számíthat némi érzelmi ingadozásra, amivel kelthet egy kis feszültséget maga körül. Ha nem akarja, hogy mindenki fejvesztve meneküljön a közeléből, igyekezzen kissé visszafogni magát.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Lehet, hogy hirtelen egyszerre több olyan feladata is lesz, melyet szeretne hamar letudni, de természetesen önnek is megvannak a korlátai. A legjobb, amit tehet, ha felállít egy sorrendet és egymás után elvégzi, amit kell. Ne kapkodjon, az a legfontosabb!

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Pénteken készüljön fel egy kis szóbeli küzdelemre, mert jó esély van arra, hogy ellenvéleménnyel találkozik nap közben és talán meg kell védenie az álláspontját. Persze gondolkodhat úgy is, hogy egyszerűen átsiklik a dolog felett és azt mondja magában: mindenkinek is lehet véleménye!

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Maradjon ma nyitott, amikor valaki információt oszt meg önnel, még akkor is, ha az, amit hall, nem tetszik, vagy egyáltalán nem ért egyet vele. Különösen arra ügyeljen, hogy ne ítélkezzen mások felett addig, amíg nem ismeri meg minden részletében a dolgok hátterét.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Ma egy váratlan lehetőség pottyanhat az ölébe és talán ezt most nem lenne rossz ki is használnia. Ha úgy érzi, hogy a dolog belefér az idejébe és a lehetőségeibe, ne is gondolkodjon sokat! Vágjon bele, mondjon igent, mivel igazán rá fér önre már egy kis kaland!

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Pénteken legyen figyelmes, nehogy elszalasszon egy fontos információt, vagy lehetőséget, amely elhangzik, vagy ön elé kerül a telefonon. Igyekezzen odafigyelni minden apró részletre, mivel előfordulhat, hogy valamiről csak utólag derül ki majd, mennyire nagy befolyással van az életére.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Ma nagyon jó meggyőző erővel rendelkezik, amit kihasználhatna arra, hogy felvessen a környezetében egy olyan témát, amely fontos önnek, és akár maga mellé állítson embereket valamiben. Legyen átgondolt, világos, de ügyeljen arra, nehogy valaki számára túl sok legyen!

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Semmi oka nincs arra, hogy ma kételkedjen önmagában, így teljesen értelmetlen pazarolnia arra az időt, vagy a figyelmet, hogy más hogyan vélekedik önről. Nem teljesen mindegy? Nekik joguk van a véleményükhöz, önnek meg ahhoz, hogy úgy éljen, ahogy önnek tetszik.