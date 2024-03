10 mondat, amit soha ne mondj a párodnak!

Itt vannak az ünnepek, ilyenkor pedig valahogy mindig feszültebb a helyzet odahaza. Márpedig, ha összebalhézol a pároddal, a vita hevében könnyen mondhatsz olyan dolgokat, amiket nem is gondolsz komolyan, mégis vérig sértheted vele a másikat.

Néhány megjegyzés azonban különösen káros lehet a kapcsolatra, az i News most szakértőket kérdezett arról, mik azok, amiknek soha nem szabad elhangozniuk, bármennyire heves is egy vita. Íme a 10 mondat, amit soha ne használj!

1. „Túlreagálod!”

Ez oda vezethet, hogy a párod nem fogja kimondani a véleményét nyíltan és őszintén.

Ebben a helyzetben egy pár soha nem tanulja meg, hogyan oldja meg a konfliktusokat egészséges felnőtt módján

– figyelmeztet Jeanette Fegan tanácsadó pszichológus.

2. „Téged jobban érdekel a foci/a barátaid, mint én!”

Ez azt eredményezheti, hogy a párod eltitkolja, amikor másokkal találkozik vagy a hobbijával foglalkozik.

Ez jelentősen rombolhatja a kialakult bizalmat

– mutat rá Lorena Bernal életvezetési tanácsadó.

3. „Soha nem hallgatsz rám!”

Ez az állítás a szakember szerint frusztrációhoz, kilátástalansághoz vezethet, ami felszámolhat minden korábbi erőfeszítést a kapcsolatban.

4. „Ez nem igaz – nevetséges vagy!”

Ez a kijelentés lényegében érvényteleníti partnered érzéseit.

Mindig fontos felismerni, hogy a másik fél hogyan éli meg a konfliktust

– hangsúlyozza Heather Garbutt kapcsolati tréner.

5. „Ez pont olyan, mint amikor azt csináltad...”

Könnyű múltbeli vitákat felhozni, de ez akadályozhatja a jelenlegi nézeteltérések megoldását.

A közvetlen problémára kell fókuszálni, nem pedig a régi sérelmekre

– figyelmeztet Lorena.

6. „Én megmondtam!”

Nem szabad fitogtatni a saját okosságod!

Ez a kifejezés felsőbbrendűséget sugall, és még stresszreakciót is kivált, ami nem segít a megoldásban

– hangsúlyozza Eldin Hasa viselkedési szakértő.

7. „Hallani sem akarok róla!”

Ez is ahhoz vezet, hogy a párod nem lesz őszinte, továbbra is csinálja majd, ami neked nem tetszik, csak nem fog beszélni róla. Így végül is igaz lesz, hogy hallani sem fogsz róla, de valóban ezt akarod?

8. „Olyan izé vagy!”

Az izé helyett bármi állhat, de szinte biztosan megbántod az ilyenekkel a párod.

Ez a fajta viselkedés a partner önbecsülését is rontja, ami az értéktelenség érzéséhez és a «nem vagyok elég jó» negatív felismeréséhez vezet

– fejti ki Jeanette.

9. „Miért nem tudsz olyan lenni, mint...”

Az összehasonlítás a legtöbb helyzetben a boldogság sírásója a kapcsolatokban.

Az agy az egyéniséget és az egyediséget keresi, és az elégtelenség érzése érzelmi szorongáshoz vezethet

– mondta Eldin.

10. „Ha ezt nem teszed meg értem, akkor itt hagylak!”

Az ultimátumoknak ritkán hepiend a vége, és kimondottan mérgezőek lehetnek.

Az ilyesmi félelemhez, kontrollhoz vezet, és száműzi a nyílt és őszinte kommunikációt

– állítja Jeanette, aki szerint minden aggályt nyíltan meg kell beszélni, hogy olyan megoldásokat találjunk, amelyek mindkét fél számára előnyösek.