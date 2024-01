Itt a vízkereszt: így bontsd le a karácsonyfát, ha jót akarsz magadnak

Hagyomány, hogy január 6-án, vízkeresztkor bontják le a karácsonyfákat. Hogy műfenyő vagy élő, vágott vagy gyökeres, örök vita – nem is szeretnénk most ebbe belemenni. De ha te is vágott fát választottál, neked szólnak a következő jótanácsok.

Illusztráció / Fotó: Shutterstock

Itt a Mindmegette útmutatója, hogy ne találkozz még húsvétkor is tűlevelekkel a nappaliban:

1. Így szedd le a díszeket!

A fa lebontásának első lépése a díszek eltávolítása. Amikor leveszed őket, óvatosan csomagold be mindegyiket selyempapírba, és helyezd egy tárolódobozba. Az üres helyeket töltsd ki papírral (erre tökéletes a használt csomagolópapír), és ügyelj arra, hogy a kényes, törékeny díszek kerüljenek a doboz tetejére.

2. Másodjára jöhetnek a fények!

A karácsonyi lámpafüzérek leszedését kezdd ott, ahol befejezted a felhelyezést, majd óvatosan haladj a vége felé. Attól függően, milyen izzód van, tekerd vissza a dobozban lévő, általában műanyag tartóra, vagy tekerd a kezed köré hurokban. Ez utóbbi esetben kösd össze egy madzaggal, majd helyezd egy dobozba vagy zacskóba.

3. Burkold be a fát!

A legegyszerűbb, ha fogsz egy hatalmas szemeteszsákot, és abba teszed bele a fát. Ha ennél méretesebb darab jelezte az ünnepet, zsák helyett használhatsz egy régi lepedőt is: terítsd a földre, majd óvatosan döntsd rá a fát. Fogd össze a lepedő végeit, és már viheted is anélkül, hogy a tűlevelek mindent beborítanák.

4. Porszívó helyett seprűt használj!

Az szinte biztos, hogy néhány tűlevél a földre kerül a bontáskor. A legjobb, ha ezeket egy gumiseprűvel gyűjtöd össze: a porszívó hengerkeféjében ugyanis könnyen elakadhatnak a levelek. A problémás területeken, mint például a kanapén vagy a szőnyegeken pedig használj szöszhengert vagy széles ragasztószalagot a tűlevelek eltávolításához.