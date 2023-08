Sorfordító nap vár a Kosra: pénz áll a házhoz

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

A csütörtöki napon anyagi helyzete váratlanul pozitív fordulatot vehet. Talán megkeresik egy új munkaajánlattal, vagy más módon segítenek a csillagok. Valami vagy valaki jó ötletet adhat, figyeljen a sugallatokra! A szerencse önre vár!

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Ön nem az a sértődékeny alkat, de ha egyszer tényleg megsértik, azt nem feledi. Nem is szabad. Aki kibeszéli a háta mögött, vagy másképp elárulja, az máskor is megteszi. Az idő persze mindent elsimíthat. De ne ön tegye meg az első lépést.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Ma sokkal megnyerőbb és vonzóbb lehet, mint máskor. Használja ki ezt a pozitív kisugárzást, mert ma nagy hatással lehet azokra is, akik eddig nem számoltak önnel. A szerelem sem kerüli el, ha valóban vágyik rá.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Legyen bármilyen homályos is most a kép, végül eléri a célját, de addig még több akadályt is le kell győznie. Ma egy fontos lépést tehet meg előre, de valakiben csalódnia kell és bizony kiderül: csak önmagára számíthat ebben az ügyben!

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Bár igazán türelmes, ami sok az sok, és ma kifogy a híres türelméből. Nem vár már tovább azokra, akik haboznak megtenni egy fontos, de nehéz lépést előre. Ne legyen csalódott, de tegye meg, amit kell.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Ha elmarad egy program, vagy meghiúsul egy lehetőség, akkor persze jogosan dühös, de azért ne feledje: ami késik, nem múlik. Ráadásul most a sors kétszeresen kárpótolja, ha valamiben hiányt szenvedne.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Nagyon jó napra számíthat. Munkájában is lelkes és energikus, ami inspirálja az ön körül lévőket, és jó benyomást tesz a főnökére is. Ez pedig a távolabbi kilátásait is javítja. Ám önt elsősorban az érdekli, amit tesz.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Egy találkozás talán örökre megváltoztatja az életét. A döntést persze önnek kell meghoznia, ha nem is most rögtön. Valószínűleg még sokáig kell rágódnia rajta. Az út, ami az elhatározásáig vezet, fontosabb lehet, mint a döntés maga.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Rázós lehet a csütörtök, különösen a közlekedésben. A hirtelen változások azért veszélyesek, mert az utóbbi időben hajlamos arra, hogy a figyelme elkalandozzon. Ha társaságba megy, lehetőleg ne látszódjon az arcán, mit is gondol.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Ma sokat tehet azért, hogy a munkahelyén megalapozza további szerencséjét. Egy kedves mondat, amit a főnökének mond, talán még a fizetésén is meglátszódhat. A családdal már nem ilyen könnyű bánnia, velük több baja lehet.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Az ármányos nők behálózzák életét. Hogy miért, azt talán ők maguk sem tudják. Vannak emberek, akiknek életük a haragkeltés és a manipuláció. Legyen óvatos, gondolja meg jól, hogy kinek fedi fel a titkait. Inkább senkinek.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Jó hírt kaphat csütörtökön, ami alapvetően meghatározza az elkövetkező napjait. Valamiképp a múlt, a múltbeli események, emberek is különös jelentőséget kaphatnak életében, de csakis pozitív értelemben. Talán valaki bocsánatot is kér öntől.