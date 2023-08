Egy csillagjegy előtt ma kinyílik egy ajtó: belép rajta vagy sem?!

2023. augusztus 21. – Horoszkóp



Kos (03. 21. – 04. 20.)

Hétfőn talán egy olyan döntést kell meghoznia egy váratlan helyzetben, melyet nem lesz lehetősége alaposan átgondolni, így mindez könnyen okozhat önben feszültséget is. Néha azonban hagyni kell, hogy sodródjunk az árral.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Ma vegyen számításba néhány járatlan utat is! Lehet, hogy egy ügyben meg kell tennie a szükséges lépéseket, hogy egy problémát elhárítson, vagy módosítson néhány dolgot maga körül. Ez van, amikor falba ütközünk és nincs előre út. Jöhet a B terv!

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Ma nagyon szenvedélyes, ez azonban azt is jelenti, hogy könnyebben adódhat olyan helyzet, amelyben nem tud megfelelően uralkodni magán. Igyekezzen hát elkerülni mindenkit, aki általában az idegeire megy.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Hétfőn kinyílik ön előtt egy ajtó, de talán ön bizonytalan, hogy bemenjen-e rajta, hisz a túloldalon sok ismeretlen dolog várja. Az élet azonban lehet egy igazi kaland és ha nem vesz részt benne igazán, unalmassá és szomorúvá válik végül.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Ne lepődjön meg, ha hétfőn szinte belelát az emberekbe! Előre fogja tudni, mások hogyan reagálnak a közelében a mondandójára, vagy arra, amit tesz. Most ugyanis könnyedén kiszámítja a reakciójukat, átlátja a terveiket.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Ma egy megdöbbentő információ kerülhet a birtokába, mely talán egy titok, mely megváltoztathatja a gondolkodását, vagy akár a viszonyát is valakivel. Mielőtt azonban végleges következtetést vonna le a hírből, vagy főleg továbbadná ezt az információt, ellenőrizze le, hogy igaz-e egyáltalán!

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Érdemes hétfőn nyitott szemmel és szívvel járni, mert új lehetőségei adódhatnak. Az idősebbeknek az üzlet, a pénzügyek, a fiatalabbaknak a szerelem terén. Minél alkalmazkodóbbnak mutatkozik, annál nagyobb a siker esélye.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Most hétvégén mindenre jutott idő, csak pihenésre nem. Nem is csoda, hogy csak vonszolja magát hétfőn is, és ez a mai nap még rengeteg kihívást tartogat önnek. A délelőttöt sajnos nem ússza meg futkosás nélkül. Délután legalább már rohannia nem kell, de feladata még marad bőven…

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

A mai napja meglehetősen viharosan is alakulhat, ha nem elég higgadt és körültekintő, mivel valaki talán olyan dolgot mond, vagy tesz a közelében, amitől egy perc alatt felmegy a vérnyomása és olyan dolog is kicsúszik a száján, amit később megbánhat.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Hétfőn valaki nagyon rámenős, és valami olyasmivel találhatja meg, amely nem találkozik az érdeklődésével és talán még átverést is sejt a háttérben, de nehezére esik őt határozottan visszautasítani. Pedig higgye el, hogy az udvariaskodás ebben a helyzetben csak ront a helyzeten.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Nagyon érdekes információk jutnak a fülébe, érdekes beszélgetésnek lehet részese, melynek során előfordulhat, hogy egy olyan információ is elhangzik, amelyet nehéz lesz elsőre elhinni. Utólag szépen csendben nézzen utána mindennek.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Hétfőn egy ismerős vagy barát javasolhat önnek egy érdekes témát, amely talán érdemes arra, hogy egy kicsit jobban belemélyedjen. Lehet, hogy több fantázia van benne, mint elsőre gondolná, tegyen egy próbát vele!