Extra pénz üteti a markát ennek a csillagjegynek

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Vannak napok, amikor úgy érezzük, minden fantasztikusan alakul és a mai napja jó eséllyel ilyen lehet. Jó hír, extra pénz, előléptetés, vagy egy váratlan szerencse, ezek bármelyike előfordulhat önnel most.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Kedden egy régóta meglévő aggodalom szétfoszlik, és ön talán hirtelen nem is tud majd mit kezdeni azzal, hogy a feszültség, ami eddig szerves részét alkotta az életének, nincs többé. Ne hagyja üresen ezt a részt a lelkében, igyekezzen azt minél hamarabb betölteni valamivel, ami boldogságot jelent.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Nincs megnyugtatóbb annál, mint amikor az események azt igazolják, hogy az eddigi félelmeink alaptalanok voltak és hamarosan kedvezőbb napok jönnek. Ma felszabadul egy ezzel kapcsolatos feszültség alól.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Ma egyszer csak valahogy minden a helyére pattanhat önben hirtelen. Remek hangulatba kerül, jó ötletek, gyors gondolkodás jellemzi. Gyorsan halad a feladataiddal, ha pedig otthon tevékenykedik, sokkal több mindenre jut idő, mint azt tervezte.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Kedden új ajtó nyílhat meg ön előtt, de ahhoz, hogy jól kihasználjon minden lehetőséget, kreatívnak és elkötelezettnek kell lennie. Néha azonban a nagyobb esély nagyobb kockázattal is jár. Most ügyelnie kell arra, hogy csak olyasmibe menjen bele, ami nem hordoz kockázatot.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Ma olyan valakivel hozhatja össze a sors, akit tisztel annyira, hogy ad a véleményére. Ha meghallgatja, koncentráljon, ha tanácsot kér tőle, igyekezzen jól és érthetően fogalmazni és jegyezze meg minden szavát.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Nagyszerű nap ez, csupa új lehetőségekkel. Most bármit tető alá hozhat a magánéletben, munkában is. Érdemes élni ezekkel a pozitív energiákkal! Az Oroszlán Nap ráadásul hatalmas tetterőt is ad önnek.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Bármi is hozott negatívumot a hangulatában mostanában, az kedden nyomtalanul eltűnhet egy remek hír, vagy szerencsés esemény hatására. Most talán olyan terveket is levehet a polcról és leporolhat, amelyekről már kezdett lemondani.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Kedden megtörténhet önnel az, amelyet eddig minden áldott nap elképzelt, vagy melyre régóta várt. Beüthet a szerencse, megoldódhat egy régi probléma, új lehetőség terem ön előtt. Talán még meg is ijed a hirtelen jövő változástól, de higgye el, aggódnia felesleges.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Ma egy hír, vagy telefon jó híreket hozhat önnek és ez azt jelenti, hogy változás közeleg az életében. Az is lehet, hogy fenekestül felfordul minden ön körül, önnek pedig csak arra kell ügyelnie, hogy a helyes irányba terelje a dolgokat.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Ma lelkesen, optimistán és boldogan indul a napja és erre minden oka meglesz. Most jól áll a szénája, a kilátásai egyre kedvezőbbek és talán úgy gondolja, hogy akár hegyeket is meg tudna mozgatni.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Ma egy nehéz döntés előtt áll, ahol mást mond a szíve és mást tanácsol az esze. Ha nagyon nem tudja, mi lenne a helyes, halassza el a döntést későbbre, addig, amíg egy jelből, vagy valamilyen új fejleményből nem látja, hogy melyik út lenne az igazán helyes.