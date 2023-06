Hihetetlen, hogy ennyire egyszerű: ezzel a trükkel örökre távol tarthatod a szúnyogokat

Már mindannyian nagyon régóta vártuk a nyarat. Nem kedvezett nekünk mostanában az időjárás, hiszen a csapadék és a hűvös idő folyamatos, és nem tudunk úgy kimenni a kertbe vagy a strandra napozni, hogy ne kellene attól tartanunk, hogy megázunk. Arról persze ne is beszéljünk, hogy a napsütés sem olyan, mint általában június középén lenni szokott. Ilyenkor a nyaralók már vidáman szoktak csobbanni a Balaton vizébe, most azonban olyan szeszélyes az időjárás, hogy el sem merünk indulni nyaralni. A csapadékos időszak azonban további problémákat hozott magával: több a szúnyog, mint valaha.

A szúnyogok senkinek nem kegyelmeznek Fotó: nechaevkon

Egy kellemes nyári este szinte élvezhetetlenné tud válni a vad szúnyogok hadától. Ott zümmögnek a fülünk mellett, ha ránézünk a telefonunkra, kilométerekkel arrébb is elindulnak az irányunkba, és persze úgy összecsipkednek, hogy az egész testünk pöttyös lesz és viszketni fog. Sok megoldás van a szúnyogok elűzésére: fújhatunk a testünkre permetet, gyújthatunk be füstölőt, emellett alkalmazást is letölthetünk. Van azonban egy olyan egyszerű, ám rendkívül hatékony praktika, amit szinte senki nem ismer. Nem kell hozzá más, csak egy kis tál, ecet és alufólia.