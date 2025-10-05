Döbbenetes felfedezés: Hamarosan egy rágógumival is kimutatható az influenza

Az influenza az egyik leggyakoribb fertőző betegség, amelyet legtöbbször az orr- vagy torokváladékból vett mintával diagnosztizálnak, és az influenzavírus jelenlétére tesztelik azt. Azonban ez sokszor kellemetlenségekkel jár együtt. Most viszont kifejleszthetnek egy sokkal kényelmesebb módszert erre.

Egy rágógumi és megtudhatod az influenza megtámadott vagy sem Fotó: freepik.com / Illusztráció

Egy rágógumival is kimutatható az influenza

Hamarosan meglehet egyáltalán nem lesz szükség az influenza miatt mintavételre. Német vegyészek azt állítják, hogy kifejlesztettek egy érzékelőt, amely kakukkfű ízt bocsát ki, amikor érintkezésbe kerül az influenzavírussal. Az érzékelőt egy rágógumiba vagy pasztillába akarják beletenni.

Sürgősen szükség van könnyen gyártható, könnyen beszerezhető és egyszerűen használható első vonalbeli

védelmi eszközökre

- írták a kutatók az ACS Central Science folyóiratban. Hozzátették, hogy az eszközök gyorsan segítenek azonosítani az influenzát hordozó személyeket, hogy karanténba helyezhessék őket. Az érzékelő forradalmasítaná a diagnosztikai piacot.

Így működik: a neuraminidáz az influenzavírusok felszínén található. A vírusok ezt az enzimet használják, hogy bizonyos kémiai kötéseket felbontsanak, így terjedhetnek a fertőzött sejtektől az egészséges sejtekig. A tudósok készítettek egy szintetikus molekulát, amely utánozza a neuraminidáz természetes célpontját, és hozzákapcsolták a timolt — ez felelős a kakukkfű jellegzetes ízéért és illatáért.

Az influenzavírus neuraminidáza felismeri a hamis molekulát, elhasítja, és ezzel felszabadul a timol. A nyelv érzékeli az ízt, amely egyszerre gyógyszeres és gyógynövényes jellegű.

„Azt tűztük ki célul, hogy olyan influenza-tesztelési keretrendszert hozzunk létre, amely gyorsan hozzáférhető, olcsón előállítható, könnyen terjeszthető, és már a fertőzés korai szakaszában is megbízhatóan működik – mindez elengedhetetlen a globális felhasználáshoz” - idézi a Post a kutatókat.

A teszt nem ad álpozitív eredményt akkor sem, ha baktériumok vannak a nyálban. Remények szerint két éven belül megkezdhetik a teszteléseket a kutatók influenzás embereken, a vírus megjelenése előtt és után. Az influenzaszezon általában december és február között tetőzik, mivel az emberek több időt töltenek zárt térben. A hideg és száraz körülmények lehetővé teszik a vírusok hatékonyabb terjedését. A szakértők azt javasolják, hogy amennyiben influenzás vagy maradj otthon és ne fertőzz meg másokat!