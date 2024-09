Életet menthet: minden, amit a HPV-oltásról tudni kell

lete során az emberek mintegy 50-80%-a átesik a humán papillomavírus miatt kialakuló fertőzésen, ami gyakran észrevétlen, ám súlyos esetben rosszindulatú elváltozások megjelenését is okozhatja. Mindez ellen már egészen fiatal korban lehet védekezni, méghozzá védőoltással.

Ezt kell tudni a HPV-oltásról

Hazánkban 2014-ben vezették be a HPV elleni önkéntes védőoltást, amit iskolai keretek között a hetedik osztályos, vagy 12. életévüket betöltött lányok kaphatnak meg térítésmentesen, és ami 2020 óta a fiúk számára is elérhető. A Fanny Magazin tisztázza ehhez kapcsolódó legfontosabb kérdéseket!

Mi az a HPV?

A humán papillomavírus egy víruscsalád, száznál is több típusa ismert, ebből legalább 13 okozhat méhnyakrákot, aminek az előfordulásáért nagyjából 70%-ban a 16-os és 18-as típus felel. A vírus következtében számos egyéb betegség is kialakulhat mindkét nemnél, a rákos megbetegedések 30%-a pedig a fiúkat is érintheti, akinek nagy szerepük van a betegség továbbadásában, hiszen a fertőzés szexuális együttlét és bőr-bőr kontaktus során vihető át.

Mire jó az oltás?

A HPV oltás a szexuális aktivitás megkezdése előtt beadva magas védettséget képes nyújtani a fiatalok számára. Magyarországon a 2 és a 9 komponensű vakcina érhető el, melyek a következő betegségek megelőzésére szolgálnak: méhnyakrák, a szeméremtest, a hüvely, a pénisz és a végbélnyílás környékének rosszindulatú daganatai, nemi szervi szemölcsök. Fontos, hogy az oltás beadása nem helyettesíti a rendszeres nőgyógyászati szűrést a lányok és nők esetében.

Kinek, mikor, és kinek nem?

A legideálisabb a nemi élet megkezdése előtti időpont – egyes ajánlások már 9 éves korban javasolják az első dózist –, de bármilyen életkorban, így felnőttként is megkapható a vakcina önköltségen. Nem javasolt a várandós nőknek, és azoknak, akik az oltás valamelyik összetevőjével szemben ismert allergiával rendelkeznek, esetleg egy korábban beadott adag allergiás reakciót váltott ki. Láz, megfázásos vagy egyéb betegségnél jobb megvárni a gyógyult állapotot.

Mennyi ideig véd?

A kutatások szerint legalább 8-10 éven át magas szintű védettség érhető el, az ennél is hosszabb ideig tartó védettség részletei kapcsán jelenleg is vizsgálatok zajlanak. A mostani eredmények szerint nincs szükség emlékeztető oltásra.