RETRO RÁDIÓ

Lánggömbbé vált egy lezuhanó magángép – A tragédiáról megrázó felvétel készült

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Néhány másodperc alatt történt a tragédia Floridában, ahol egy magánrepülőgép a lakóházak közelében, egy útra zuhant. A repülőgép-baleset kilenc ember életét követelte, a becsapódás pillanatát pedig egy autó fedélzeti kamerája is rögzítette.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.11.02. 16:04
baleset repülőgép-baleset áldozat

Egy autós éppen hazafelé tartott a bevásárlásból, amikor néhány másodperccel az elhaladása után egy magánrepülőgép zuhant az útra Floridában. A repülőgép-baleset pillanatait a fedélzeti kamerája rögzítette, a felvételen jól látható, ahogy a zuhanó gép hatalmas lánggömbbé változik. A tragédiában kilenc ember vesztette életét.

Repülőgép-baleset Floridában, a magángép becsapódása után hatalmas lángok csaptak fel.
A repülőgép-baleset pillanatát egy autós fedélzeti kamerája rögzítette Floridában.
Fotó: MI generált illusztráció

A repülőgép-baleset előtt a pilóta már tudta, hogy baj van

A magángép viharos időben zuhant le a floridai Palm Beach megyében, Greenacres közelében. A gép rendkívül gyors ütemben kezdett veszíteni a magasságából, majd lakóházaktól mindössze néhány méterre csapódott az úttestbe. A becsapódás hatalmas krátert hagyott maga után, és egy villanyoszlop is kigyulladt.

A pilótafülkében készült hangfelvételen feltehetően a pilóta utolsó segélyhívása hallható, miközben a háttérben sikoltoznak.

Percenként 20 ezer lábbal süllyedünk, és 60 fokban dőlünk... Úristen, kifutottunk az időből

– hallható a felvételen.

A közlekedési miniszter, Sean Duffy megerősítette, hogy a fedélzeten tartózkodó mind a kilenc ember meghalt. A földön tartózkodók sérüléseiről egyelőre nem érkezett jelentés.

 

A becsapódás erejét a közelben élők is érezték

A balesetet Aki Kuusisto fedélzeti kamerája örökítette meg, aki éppen a szupermarketből tartott hazafelé. Elmondása szerint először hatalmas robbanást és fütyülő hangot hallott, majd a lökéshullámot és a robbanás hőjét is megérezte. Kezdetben azt hitte, hogy egy pilóta nélküli drón zuhant le.

Egy másik helyi lakos, Andrew Mannino arról számolt be, hogy nemcsak hallotta, hanem érezte is a robbanást. A környéken azonnal megszűnt az áramszolgáltatás, és a füst szaga is gyorsan elterjedt.

A repülőgép Texasból indult, és a Bahamákra tartott. A tragédia után lezárták a környező utakat, a közelben lévő lakóparkba pedig nem engedték vissza a lakókat. Mintegy 600 embernek kellett ideiglenes menedéket biztosítani.

A repülőgép-baleset körülményeinek kivizsgálását a Szövetségi Légiközlekedési Hatóság és az Amerikai Nemzeti Közlekedésbiztonsági Ügynökség kezdte meg.

 

 

Forrás: Ryan Prosser és Noora Mykkanen, Harrowing final cockpit call from private jet seconds before Miami crash, Metro, https://metro.co.uk/2026/11/01/nine-feared-killed-private-jet-nosedives-fireball-explosion-29757176/

 

 

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