Lánggömbbé vált egy lezuhanó magángép – A tragédiáról megrázó felvétel készült
Néhány másodperc alatt történt a tragédia Floridában, ahol egy magánrepülőgép a lakóházak közelében, egy útra zuhant. A repülőgép-baleset kilenc ember életét követelte, a becsapódás pillanatát pedig egy autó fedélzeti kamerája is rögzítette.
Egy autós éppen hazafelé tartott a bevásárlásból, amikor néhány másodperccel az elhaladása után egy magánrepülőgép zuhant az útra Floridában. A repülőgép-baleset pillanatait a fedélzeti kamerája rögzítette, a felvételen jól látható, ahogy a zuhanó gép hatalmas lánggömbbé változik. A tragédiában kilenc ember vesztette életét.
A repülőgép-baleset előtt a pilóta már tudta, hogy baj van
A magángép viharos időben zuhant le a floridai Palm Beach megyében, Greenacres közelében. A gép rendkívül gyors ütemben kezdett veszíteni a magasságából, majd lakóházaktól mindössze néhány méterre csapódott az úttestbe. A becsapódás hatalmas krátert hagyott maga után, és egy villanyoszlop is kigyulladt.
A pilótafülkében készült hangfelvételen feltehetően a pilóta utolsó segélyhívása hallható, miközben a háttérben sikoltoznak.
Percenként 20 ezer lábbal süllyedünk, és 60 fokban dőlünk... Úristen, kifutottunk az időből
– hallható a felvételen.
A közlekedési miniszter, Sean Duffy megerősítette, hogy a fedélzeten tartózkodó mind a kilenc ember meghalt. A földön tartózkodók sérüléseiről egyelőre nem érkezett jelentés.
A becsapódás erejét a közelben élők is érezték
A balesetet Aki Kuusisto fedélzeti kamerája örökítette meg, aki éppen a szupermarketből tartott hazafelé. Elmondása szerint először hatalmas robbanást és fütyülő hangot hallott, majd a lökéshullámot és a robbanás hőjét is megérezte. Kezdetben azt hitte, hogy egy pilóta nélküli drón zuhant le.
Egy másik helyi lakos, Andrew Mannino arról számolt be, hogy nemcsak hallotta, hanem érezte is a robbanást. A környéken azonnal megszűnt az áramszolgáltatás, és a füst szaga is gyorsan elterjedt.
A repülőgép Texasból indult, és a Bahamákra tartott. A tragédia után lezárták a környező utakat, a közelben lévő lakóparkba pedig nem engedték vissza a lakókat. Mintegy 600 embernek kellett ideiglenes menedéket biztosítani.
A repülőgép-baleset körülményeinek kivizsgálását a Szövetségi Légiközlekedési Hatóság és az Amerikai Nemzeti Közlekedésbiztonsági Ügynökség kezdte meg.
Forrás: Ryan Prosser és Noora Mykkanen, Harrowing final cockpit call from private jet seconds before Miami crash, Metro, https://metro.co.uk/2026/11/01/nine-feared-killed-private-jet-nosedives-fireball-explosion-29757176/
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