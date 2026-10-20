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Lángok csaptak fel egy repülőgép hajtóművéből, az ablakból videóztak az utasok

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Rémisztő pillanatokat élhettek át egy Peruban felszállásra készülő utasszállító utasai, amikor váratlanul lángok csaptak fel az egyik hajtóműből. A repülőgép ablakából készült felvételen hatalmas lángok és sűrű füst látható. A fedélzeten tartózkodókat végül biztonságban kimenekítették.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.10.20. 11:40
repülőgép repülő hajtómű tűz

Hatalmas lángok csaptak fel egy utasszállító bal oldali hajtóművéből Peruban, miközben a gép felszállásra készült. A repülőgép Lima és Piura között közlekedett volna, ám az indulás előtt váratlan műszaki probléma történt. Az egyik utas a fedélzetről videóra vette, ahogy narancssárga lángok és sűrű füst tör elő a hajtóműből.

repülőgép
Videón a horrorisztikus repülőgép-incidens.
Fotó: MI generált illusztráció

A repülőgép hajtóművéből lángok csaptak fel

A felvételen jól látható, hogy a repülőgép bal oldali hajtóműve szinte lángszóróra hasonlít, miközben vastag füst gomolyog a levegőbe. A lángokat az egyik utas közvetlenül az ablakon keresztül rögzítette.

A történtek után azonnal intézkedtek az utasok biztonsága érdekében, a fedélzeten tartózkodókat evakuálták, a helyszínre pedig kivonultak a mentőegységek. A hajtóműtűzben senki sem sérült meg.

A légitársaság közlése szerint a repülőgép indulás előtt egy váratlan műszaki problémát tapasztaltak, ezért elővigyázatosságból minden utast leszállítottak. Hangsúlyozták, hogy az utasok biztonsága továbbra is az elsődleges szempont.

 

Forrás: Noora Mykkanen, Passenger jet engine shoots out flames before takeoff, Metro.co.uk, https://metro.co.uk/2026/10/19/passenger-jet-engine-shoots-flames-takeoff-29722633/

 

 

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