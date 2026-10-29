A mesterséges intelligencia tanácsaira hallgathatott a 31 éves Bowen Wan, aki epilepszia elleni gyógyszereinek adagját szerette volna csökkenteni. A nő 2026 januárjában kérdezte meg a chatbotot, hogy a napi 400 milligrammos adagot fokozatosan 200 milligrammra mérsékelheti-e.

A mesterséges intelligencia tanácsait követhette, később holtan találták.

Fotó: MI generált illusztráció

A mesterséges intelligencia a gyógyszer elhagyására biztathatta

A chatbot kezdetben orvosi konzultációt javasolt, később azonban a keresési előzmények szerint már támogatta az önálló adagcsökkentést. Amikor a nő megkérdezte, hogy orvosa tudta nélkül is változtathat-e a gyógyszerszedésén, állítólag igenlő választ kapott.

Bowen állapota ezután egyre romlott. Zavartságot, emlékezetkiesést és olvasási nehézségeket tapasztalt, de továbbra is a chatbothoz fordult. Néhány nappal a halála előtt már a gyógyszer újrakezdését fontolgatta, a program azonban a keresési előzmények szerint arra biztatta, hogy továbbra se vegye be.

Február 14-én a nőt holtan találták a lakásában, miután családja napok óta nem tudta elérni. Halálának hivatalos okaként az epilepsziával összefüggő hirtelen, váratlan halált állapították meg.

Édesapja pert indított a chatbotot fejlesztő vállalat ellen. A cég szóvivője szívszorítónak nevezte az esetet, és hangsúlyozta, hogy a mesterséges intelligencia nem helyettesítheti az orvosi ellátást.

Forrás: Barney Davis, Woman, 31, found dead after ChatGPT ‘convinced her’ to roll back medication, Metro, https://metro.co.uk/2026/10/28/woman-31-found-dead-chatgpt-convinced-her-roll-back-medication-29748102/