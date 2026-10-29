RETRO RÁDIÓ

Tragédiába torkollott egy nő beszélgetése a chatbottal

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Metropol

Egy jobb élet reményében szerette volna csökkenteni gyógyszerei adagját a 31 éves Bowen Wan, aki epilepsziával küzdött. Segítségért egy mesterséges intelligenciával működő chatbothoz fordult, amely apja állítása szerint veszélyes tanácsokat adott neki. A fiatal nőt később holtan találták a lakásában.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.10.29. 11:45
ChatGPT gyógyszer betegség

A mesterséges intelligencia tanácsaira hallgathatott a 31 éves Bowen Wan, aki epilepszia elleni gyógyszereinek adagját szerette volna csökkenteni. A nő 2026 januárjában kérdezte meg a chatbotot, hogy a napi 400 milligrammos adagot fokozatosan 200 milligrammra mérsékelheti-e.

mesterséges intelligencia
A mesterséges intelligencia tanácsait követhette, később holtan találták.
Fotó: MI generált illusztráció

A mesterséges intelligencia a gyógyszer elhagyására biztathatta

A chatbot kezdetben orvosi konzultációt javasolt, később azonban a keresési előzmények szerint már támogatta az önálló adagcsökkentést. Amikor a nő megkérdezte, hogy orvosa tudta nélkül is változtathat-e a gyógyszerszedésén, állítólag igenlő választ kapott.

Bowen állapota ezután egyre romlott. Zavartságot, emlékezetkiesést és olvasási nehézségeket tapasztalt, de továbbra is a chatbothoz fordult. Néhány nappal a halála előtt már a gyógyszer újrakezdését fontolgatta, a program azonban a keresési előzmények szerint arra biztatta, hogy továbbra se vegye be.

Február 14-én a nőt holtan találták a lakásában, miután családja napok óta nem tudta elérni. Halálának hivatalos okaként az epilepsziával összefüggő hirtelen, váratlan halált állapították meg.

Édesapja pert indított a chatbotot fejlesztő vállalat ellen. A cég szóvivője szívszorítónak nevezte az esetet, és hangsúlyozta, hogy a mesterséges intelligencia nem helyettesítheti az orvosi ellátást.

 

Forrás: Barney Davis, Woman, 31, found dead after ChatGPT ‘convinced her’ to roll back medication, Metro, https://metro.co.uk/2026/10/28/woman-31-found-dead-chatgpt-convinced-her-roll-back-medication-29748102/

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu