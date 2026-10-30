RETRO RÁDIÓ

Hatalmasat esett a jégen a mesefigura, félbeszakadt a mutatvány (VIDEÓ)

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Egy látványos mutatvány pillanatok alatt torkollt balesetbe, amikor két korcsolyázó elvesztette az egyensúlyát a közönség előtt. A korcsolyabaleset során a nő nagy erővel csapódott a jégre, és egy ideig fel sem tudott állni.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.10.30. 09:34
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Egy pillanat alatt rémálommá vált a látványos jégshow, amikor A kis hableány Arieljét alakító korcsolyázó nagy erővel a jégre zuhant. A korcsolyabaleset egy különösen veszélyes emelés közben történt, amely során partnere az egyik lábánál fogva forgatta a levegőben. A férfi azonban látszólag elvesztette az irányítást, így mindketten elestek. A nő fájdalmában a fejét fogta, miközben a közönség rémülten figyelte a történteket.

Korcsolyabaleset egy jégshow-n, Ariel megformálója a jégre zuhant.
Korcsolyabaleset történt egy látványos mutatvány közben.
Fotó: MI generált illusztráció

A korcsolyabaleset felkeltette az internetezők figyelmét

Partnere azonnal odasietett hozzá, majd felsegítette. A két korcsolyázó együtt hagyta el a jeget, távozás közben pedig még integettek is a nézőknek.

Az esetről készült videó gyorsan felkeltette az internetezők figyelmét. Többen attól tartottak, hogy a nő beütötte a fejét, sérüléseinek súlyosságáról azonban nem közöltek pontos információt.

Nem ez volt az első baleset egy hasonló jégshow-n. 2024 februárjában Anastasia Olson korcsolyázó egy emelés közben zuhant le, és súlyos állapotban került kórházba. Később felépült, 2025 októberében pedig már ismét fellépett.

 

Forrás: Steve Charnock, Ariel in horror accident as ‘headbanger’ move goes wrong during Disney On Ice, Metro, https://metro.co.uk/2026/10/29/ariel-horror-accident-headbanger-move-goes-wrong-disney-ice-29749377/

 

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