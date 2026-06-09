Irodalmi gasztroshow-ra várnak Budapest szívében

Júniusban különleges eseménysorozat keretében ad kóstolót a magyar konyha és irodalom klasszikusaiból a Síp utcai Paprika Revue House. A „GasztroShow irodalommal tálalva” című randevúkon ízelítőt kaphatunk a magyar kultúra és gasztronómia számos izgalmas kapcsolódási pontjából. Ma, június 9-én Dragomán György lesz a vendég, Mi sül ki ebből? – Zseniális receptek és kisebb bakik humorral fűszerezve címmel.

Paprika Gasztoshow: Terítéken a magyar konyha klasszikusai

A programsorozat vendégei, Nyáry Krisztián, Dragomán György és Saly Noémi saját történeteiken és könyveiken keresztül vezetik végig a közönséget a magyar irodalom és gasztronómia különleges világán. Az élményt korlátlan étel- és italfogyasztás teszi teljessé: a büféasztalon olyan ikonikus magyar fogások várják a vendégeket, mint a töltött káposzta, a gulyásleves, a pörkölt vagy a rétes. A sorozat első estje június 2-án volt „Így ettek ők, Így eszünk mi” címmel, Nyáry Krisztián „Így ettek ők – Magyar írók és ételeik” című könyve izgalmas történeteken keresztül mutatta be a magyar irodalom legismertebb alkotóinak gasztronómiai világát.

Nyári Krisztián és Semsei Rudolf tesztelte a gasztroshow fogásait

Megtudhattuk, milyen fogásokért rajongott Petőfi Sándor, mit fogyasztottak szívesen a századforduló írói. Az est különleges hangulatát Fekete Ernő, a Katona József Színház színművészének előadásában megelevenedő irodalmi részletek és színpadi pillanatok is ízesítették. Jövő héten, június 16-án ismét Nyáry Krisztián lesz a „vendéglátó”, a közreműködő pedig Náray Erika színművésznő. Június 24-én Saly Noémi Gasztronómiai időutazás Budáról Pestre címmel kalauzol az irodalom és a gasztronómia világában.