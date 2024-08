Szentesen érettségizett, majd a Színművészeti Főiskolán diplomázott. Játszott fővárosi és vidéki színházakban, szereplője volt számos sorozatnak, a Jóban Rosszban című sorozatnak köszönhetően az egész ország megismerte a nevét. Néhány éve kertépítő vállalkozásával is foglalkozik Kerekes Viktória. Gyermekei is örökölték lendületes hozzáállását. Két fia van: Iván 21 éves, Éliás 13, róluk is mesélt a hot! magazinnak.

Kerekes Viktória jelenlegi élete "sokkal több levegőt ad" neki – Fotó: Singer Ilona / hot! magazin

hot!: Milyen volt a családi háttered?

Kerekes Viktória: Zűrös. A szüleim találkozása csak egy hangulat volt. Apukám 1975-ben Kanadába disszidált. Pedagógus anyukám egész életében mentális problémákkal küzdött, csak az én kedvemért volt hajlandó élni 40 éves koromig.

Gyógyítható lett volna a betegsége, amiben elhunyt, de azt mondta: elfáradt.

Apukámnak született még három fia; szeretet az van, de 8000 kilométer nagy távolság.

hot!: Édesanyádat nem viselte meg, hogy Szentesen tanultál?

Kerekes Viktória:Ezt sohasem éreztette velem. Minden hétvégén hazautaztam Miskolcra a kollégiumból. Nem voltunk szerencsések: az osztályfőnökünk első év végén eltűnt az életünkből – árván maradtunk. Talán ezért is lett szoros a közösség. Az osztálytalálkozóink háromnaposak.

hot!: A Horváth Mihály Gim­ná­zium drámatagozatán remek színészek, kiemelkedő értelmiségiek érettségiztek. Te kikkel jártál oda?

Kerekes Viktória: Fölöttünk végzett Náray Erika, Alföldi Róbert, utánunk Nyáry Krisztián. Érdekes utakat választottak a tár­saim. Van, aki Japánban lett logopédus, egyetemi tanár. Akad köztünk gyerekkönyv-illusztrátor, méhész, szuper könyvelő. Erősek lettünk. Amit igazán meghatározott az iskola: erkölcsre, ízlésre, arányra, mértékre tanított. Jó útravaló.

„Csak egyszer próbálom meg”

hot!: Egyértelmű volt számodra, hogy a Színművészeti Főiskolára jelentkezel?

Kerekes Viktória: Elhatároztam, hogy csak egyszer próbálom meg: nem akarom újra átélni azt az iszonyú stresszt, ami a felvételivel jár. Ha nem sikerült volna, akkor a Külkereskedelmi Főiskolára felvételizek. Elsőre sikerült, de nagyon peches osztályba kerültem. Kerényi Imrénél azt éreztük, hogy nem vagyunk a számára igazán fontosak, így magunknak kerestünk tanárokat. Avar István, Törőcsik Mari, Benedek Miklós, Szikora János szívesen tanítottak minket, és sokat segítettek. De így sem voltak jó évek, Szentes után különösen nem. Első év után el akartam menni.

Kerényi Imre tett egy ajánlatot: »Adjunk egy évet egymásnak!« Maradtam.

hot!: Fiatalok voltatok. Éltetek át szerelmeket?