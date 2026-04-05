„Iszonyatos csalódás": Zákány Péter tábornok Pálinkás Szilveszterről (VIDEÓ)

Zákány Péter dandártábornok tiszta vizet öntött a pohárba Pálinkás Szilveszter Magyar Honvédségre tett kijelentései után.

„Iszonyatos csalódás": Zákány Péter tábornok Pálinkás Szilveszterről

Nagy port kavart Pálinkás Szilveszter Telexnek adott interjúja, amelyben a Magyar Honvédség toborzó kampányának korábbi arca súlyos állításokat tett a Magyar Honvédség állapotára, a Honvédségben uralkodó viszonyokra nézve, írja a Mandiner.

A Mandiner eljött a Honvédelmi Minisztériumba, hogy megkérdezze Zákány Péter dandártábornokot arról, mi az igazság a Pálinkás által elmondottakból. A tábornok szerint Pálinkás kijelentései „abszolút nem fedik a valóságot” és „egyszerűen elfelejti azokat az adatokat, amik a tényeket mutatják”. Zákány elmondta, hogy „életszerűtlen” az az állítás, hogy Orbán Gáspár százados találta ki a csádi projektet, egyszerűen „blődség".



