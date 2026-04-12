Szentkirályi Alexandra: Béke, szabadság, függetlenség!

"Béke, szabadság, függetlenség! Csak a Fidesz!" - emelte ki a közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra, mialatt már csak kevesebb, mint két óra maradt a voksok leadásáig.

Szentkirályi Alexandra hangsúlyozta: most kell elmenni szavazni ha meg akarjuk védeni az olcsó rezsit és az alacsony adókat / Fotó: Gáll Regina / MW

Menjetek szavazni, védjük meg az olcsó rezsit, az alacsony adókat és ne hagyjuk, hogy Zelenszkij és Brüsszel Ukrajnába és a háborúba küldje a magyarok pénzét!

- tette hozzá.