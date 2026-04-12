Orbán Viktor: Én már szavaztam! Menjetek el ti is!
„Menjünk biztosra, szavazzunk a Fideszre!”
Orbán Viktor amióta leadta a szavazatát a közösségi oldalán szavazásra buzdítja a választópolgárokat. A kormányfő egy korábbi bejegyzésében így fogalmazott: ha meg akarjuk védeni Magyarország biztonságát, egyetlen hazafi sem maradhat otthon!
A miniszterelnök a legújabb Facebook-oldalán közzétett posztjában ismét arra buzdít, hogy szavazzanak az emberek. A kormányfő azt tanácsolja: menjünk biztosra, szavazzunk a Fideszre!
Én már szavaztam! Menjetek el ti is! Menjünk biztosra, szavazzunk a Fideszre!
- üzente Orbán Viktor.
