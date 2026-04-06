„A francba, most öltem meg valakit” – mondta a bedrogozott sofőr a fedélzeti kamera felvételén
A fedélzeti kamera rögzítette a szörnyű balesetet. A férfi szervezetében a letartóztatása után drogot találtak.
A 61 éves Wayne Burgess, aki egy teherautót vezetve belerohant egy autóba, aminek következtében anak sofőrje, egy 70 éves nő szörnyű sérüléseket szenvedett az M62-es autópályán az Egyesült Királyságban. Kiderült: a férfi bedrogozott állapotban ült a volán mögé.
Bedrogozva ült a volán mögé – súlyos baleset lett a következménye
A fedélzeti kamera felvétele rögzítette a teherautó sofőrjének reakcióját.
A francba, most öltem meg valakit
– mondta Wayne Burgess, akinek kokaintesztje pozitív eredményt mutatott a letartóztatása után.
A bíróságon elhangzott: csoda, hogy az áldozat, egy 70 éves, két unokával büszkélkedő nagymama túlélte a balesetet. A tavaly május 2-i ütközés előtt pár pillanattal a figyelmetlen férfi hallható volt, ahogy kihangosítón egy salfordi irányítószámot mondott, miközben látszólag beírta azt a navigációs rendszerbe... A bedrogozott sofőr a nő autóját a teherautója és az eggyel előtte haladó másik teherautó közé szorította. A nő hosszabb időre az összeroncsolódott járműben rekedt, ahonnan a kiérkező tűzoltók szabadították ki, majd a mentők kórházba szállították. A 70 éves nőt szemüregtöréssel, két bordatöréssel, számos vágással és egyéb sérülésekkel kezelték. A bíróságon elhangzott, az áldozat a baleset következtében súlyos arcdeformitást szenvedett.
Amy Weir ügyész tájékoztatta a bíróságot, hogy a nő a munkából hazafelé tartott az M62-es autópálya belső sávjában, amikor a forgalom miatt lassítani kezdett. A bíróságon felolvasott áldozati hatástanulmányban a nő elmondta, azonnal tudta, hogy az ütközés elkerülhetetlen. A baleset pusztító pillanatát felidézve kijelentette:
„A elkerülhetetlen borzalom egy pillanat alatt rám zúdult. Úgy tűnt, mintha meg akarna ölni. A zaj fülsiketítő volt, és amikor minden elcsendesedett, a csend kísérteties volt. Tehetetlen voltam, két teherautó közé szorultam, és biztos voltam benne, hogy nem élem túl.”
A nő tájékoztatta a bíróságot, hogy a baleset óta nem tud dolgozni, és az unokáinak sem tud segíteni.
Hayley Parkes, a védelem képviselője elmondta, Wayne Burgess teljes mértékben elismeri a bűncselekmény súlyosságát és az áldozatnak okozott károkat. A bíróságon továbbá elhangzott, hogy a férfinak régóta vannak kábítószer-problémái, és kokainnal próbálta kezelni az akkor még nem diagnosztizált ADHD-ját. Azóta Wayne Burgesst elvónon kezelik.
Wayne Burgesst 17 hónapos börtönbüntetésre ítélték, amelyet két évre felfüggesztettek. Emellett 10 évre eltiltották a vezetéstől, 300 óra közmunkára és 15 napos rehabilitációra kötelezték – számolt be róla a Daily Star.
A tartalomnak nem célja a kábítószer-fogyasztás népszerűsítése vagy az azzal való visszaélésre történő buzdítás.
Felhívjuk a figyelmet, hogy Magyarországon a kábítószer fogyasztása és birtoklása a hatályos jogszabályok értelmében bűncselekménynek minősül (Btk. 178. §) és szigorúan büntetendő.
Ha Ön vagy hozzátartozója segítségre szorul, kérjük, forduljon szakemberhez. A függőség kezelhető, és az időben kért segítség életet menthet.
