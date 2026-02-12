Elképesztő air fryer akció a Sparban: ezzel garantáltan tökéletes lesz a Valentin-napi vacsora

A Valentin-nap sokak számára nem a nagy gesztusokról, hanem az apró figyelmességekről szól. Ilyenkor egyre többen döntenek úgy, hogy éttermi asztalfoglalás helyett inkább otthon főznek a kedvesüknek: egy gyertyafényes vacsora, egy jól megválasztott menü és az együtt töltött idő sokszor többet jelent bármilyen ajándéknál.

Fotó: Spar

Idén a romantikus vacsora kulcsszavai a gyorsaság, az egyszerűség és a minőség – hiszen senki sem szeretne órákig a konyhában állni az ünnepen. Ezek az igények pedig remekül találkoznak a Spar akciós termékeivel, amelyekkel könnyedén készíthetünk különleges, mégis stresszmentes Valentin-napi vacsorát - írja a mindmegette.

Egy air fryer, ami megkönnyíti a Valentin-napi vacsorát

A Spar üzleteiben most 44%-os kedvezménnyel kapható a GOURMETmaxx forró levegős sütő, amely ideális választás lehet egy kétszemélyes, ünnepi menühöz.

A készülék főbb jellemzői:

1500 W teljesítmény

4,5 literes kapacitás

hűvös tapintású fogantyú

csúszásgátló lábak

6 funkció és 8 előre beállított program

Az air fryer előnye, hogy kevés zsiradékkal, gyorsan és egyenletesen készíthetők el benne a sültek – így nem kell órákig a konyhában állni Valentin-napon sem. A készülék 24 999 Ft helyett most 13 999 Ft-ért érhető el, így akár ajándéknak is tökéletes választás lehet.