Elképesztő air fryer akció a Sparban: ezzel garantáltan tökéletes lesz a Valentin-napi vacsora
Ne hagyd ki ezt a hihetetlen kedvezményt!
A Valentin-nap sokak számára nem a nagy gesztusokról, hanem az apró figyelmességekről szól. Ilyenkor egyre többen döntenek úgy, hogy éttermi asztalfoglalás helyett inkább otthon főznek a kedvesüknek: egy gyertyafényes vacsora, egy jól megválasztott menü és az együtt töltött idő sokszor többet jelent bármilyen ajándéknál.
Idén a romantikus vacsora kulcsszavai a gyorsaság, az egyszerűség és a minőség – hiszen senki sem szeretne órákig a konyhában állni az ünnepen. Ezek az igények pedig remekül találkoznak a Spar akciós termékeivel, amelyekkel könnyedén készíthetünk különleges, mégis stresszmentes Valentin-napi vacsorát - írja a mindmegette.
Egy air fryer, ami megkönnyíti a Valentin-napi vacsorát
A Spar üzleteiben most 44%-os kedvezménnyel kapható a GOURMETmaxx forró levegős sütő, amely ideális választás lehet egy kétszemélyes, ünnepi menühöz.
A készülék főbb jellemzői:
- 1500 W teljesítmény
- 4,5 literes kapacitás
- hűvös tapintású fogantyú
- csúszásgátló lábak
- 6 funkció és 8 előre beállított program
Az air fryer előnye, hogy kevés zsiradékkal, gyorsan és egyenletesen készíthetők el benne a sültek – így nem kell órákig a konyhában állni Valentin-napon sem. A készülék 24 999 Ft helyett most 13 999 Ft-ért érhető el, így akár ajándéknak is tökéletes választás lehet.
