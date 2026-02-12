RETRO RÁDIÓ

Elképesztő air fryer akció a Sparban: ezzel garantáltan tökéletes lesz a Valentin-napi vacsora

Ne hagyd ki ezt a hihetetlen kedvezményt!

2026.02.12.
A Valentin-nap sokak számára nem a nagy gesztusokról, hanem az apró figyelmességekről szól. Ilyenkor egyre többen döntenek úgy, hogy éttermi asztalfoglalás helyett inkább otthon főznek a kedvesüknek: egy gyertyafényes vacsora, egy jól megválasztott menü és az együtt töltött idő sokszor többet jelent bármilyen ajándéknál.

Idén a romantikus vacsora kulcsszavai a gyorsaság, az egyszerűség és a minőség – hiszen senki sem szeretne órákig a konyhában állni az ünnepen. Ezek az igények pedig remekül találkoznak a Spar akciós termékeivel, amelyekkel könnyedén készíthetünk különleges, mégis stresszmentes Valentin-napi vacsorát - írja a mindmegette.

Egy air fryer, ami megkönnyíti a Valentin-napi vacsorát

A Spar üzleteiben most 44%-os kedvezménnyel kapható a GOURMETmaxx forró levegős sütő, amely ideális választás lehet egy kétszemélyes, ünnepi menühöz.

A készülék főbb jellemzői:

  • 1500 W teljesítmény
  • 4,5 literes kapacitás
  • hűvös tapintású fogantyú
  • csúszásgátló lábak
  • 6 funkció és 8 előre beállított program

Az air fryer előnye, hogy kevés zsiradékkal, gyorsan és egyenletesen készíthetők el benne a sültek – így nem kell órákig a konyhában állni Valentin-napon sem. A készülék 24 999 Ft helyett most 13 999 Ft-ért érhető el, így akár ajándéknak is tökéletes választás lehet.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
