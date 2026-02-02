Azt hitték az örökbefogadó szülők, hogy tökéletes gyereket hoztak haza - kiderült a legrosszabb!

A sokkoló történet 1997-ben kezdődött, amikor egy örökbefogadásra nyitott házaspár, Crystal és Jesse megtalálták a tökéletes gyereket a kilenc éves Caralee személyében, ám azt sosem láthatták előre, milyen borzalmak következnek majd. Ezzel egy időben a pár úgy határozott, hogy örökbe fogadja a hároméves Joshuát is ugyanattól az ügynökségtől.

Tökéletes gyerek képében látták a 9 éves kislányt az örökbefogadó szülők, azonban egy időben minden megváltozott / Fotó: unsplash.com (Illusztráció)

Amikor a tökéletes gyerek álca összetörik

A házaspár évekig hiába próbálkoztak saját babával, végül úgy döntöttek, hogy orosz örökbefogadási oldalakon nézelődnek, majd meglátták a 9 éves kislányt és azonnal beleszerettek. Úgy döntöttek, Caralee-nek fogják hívni.

Gyönyörű gyerek volt. Azt gondoltuk… ez egy idősebb gyerek, akinek normális életet tudunk adni

- emlékeztek vissza a szülők.

Az első probléma akkor merült fel, amikor megkapták Caralee orvosi papírjait, melyben az állt, hogy oligofrén betegségben szenved. Az oligofrén egy ma már elavult kifejezés értelmi fogyatékosságra.

Az új, Georgia állambeli otthonukban Caralee egyre zárkózottabb és dühösebb lett. Majd 1998. december 26-án elérkezett a legrosszabb, mivel Crystal szerint Caralee haragja elérte a tetőpontját. A kislány és az öccse, Joshua a kertben játszottak, amikor Crystal azt mondja, meghallotta négyéves fia sikolyát. Azt látta, hogy Caralee a 9 méter magas terasz korlátja fölött tartja Joshuát.

Majd a következő dialógus hangzott el; „Meg fogom ölni” – válaszolta állítólag Caralee. „Miért?” – kérdezte Crystal. „Mérges vagyok rá.” „Nem úgy érted, hogy megölöd.” „De igen.”

1999-ben úgy döntöttek, nem tudják tovább nevelni Caralee-t, és visszaküldték Oroszországba pszichiátriai kezelésre, miután a gyermek azt mondta, hangokat hallott. A lány tagadta, hogy ártani akart volna a testvérének, és félt az intézettől. Az örökbefogadást 2000-ben érvénytelenítették.

Felnőttként, immár Sabrina néven, végre volt alkalma elmondani a saját történetét. Azt mondta, valójában féltékeny volt, depressziós, és szándékosan találta ki, hogy hangokat hall, mert el akart kerülni a családtól. Tagadta, hogy meg akarta ölni Joshuát. Később visszakerült az USA-ba, új család fogadta örökbe és teljesen új életet kezdett. Férjhez ment és négygyermekes anya lett. Azt mondja, ma már egészséges, túllépett a múltján, de ő sosem küldene vissza egy örökbefogadott gyermeket - írja a The Mirror.