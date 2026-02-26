79 éve hunyt el a tévé magyar feltalálója: a robotrepülő prototípusa is neki köszönhető

Tihanyi Kálmán fizikus volt a katódsugaras képbontó, vagyis a televízió magyar feltalálója. Szaktanulmányait Pozsonyban és Budapesten végezte. Legfontosabb találmányai a korszerű televízió alapelvére és felépítésére vonatkoztak. 1926-ban szabadalmaztatta a teljesen elektronikus televíziórendszerét, 1928-ban pedig szabadalmat kapott a katódsugaras képbontója, azaz a televíziója többek közt Magyarországon, Németországban, Angliában, Franciaországban és az USA-ban. 1929-től már a televízió-irányítású légvédelmen dolgozott, majd az angol Légügyi Minisztérium részére elkészítette egy robotrepülőgép prototípusát is. Később – 1940-ig – kidolgozott egy 5-8 km hatótávolságúra tervezett ultrahangsugárzó készüléket is. Tihanyi Kálmán 1947-ben ezen a napon, vagyis február 26-án hunyt el – olvasható a Wikipédián.

1961-ben így festett az adásszünet a tévében Fotó: Reményi József/Fortepan

1899-ben ezen a napon lett Széll Kálmán az ország miniszterelnöke

Széll Kálmán 1866-ban jogtudományi doktori oklevelet szerzett a pesti tudományegyetemen. Pályafutását 1867-ben szolgabíróként kezdte Vas vármegyében, 1868-tól a szentgotthárdi, 1881-től a pozsonyi 2. számú választókerületet képviselte kormánypárti programmal. A Deák-párt és a Balközép egyesülése után 1875. márciusától 1878. októberig pénzügyminiszteri tisztséget töltött be. Erélyes és takarékos miniszter volt, legnagyobb sikereként létrehozta az Osztrák–Magyar Bankot. 1897 végén, az egyre jobban elmélyülő válság idején ismét aktívan bekapcsolódott a politikai életbe és a Bánffy-kormány bukása után, 1899-ben őt nevezték ki miniszterelnökké, méghozzá február 26-án. Ebben az időben a belügyminiszteri tisztséget is ő töltötte be.

A Nyomorultak szerzője ezen a napon született

Victor Hugo francia költő, regény- és drámaíró 1802. február 26-án született. Ő volt korának legtermékenyebb szerzője, az európai romantika egyik vezéregyénisége. Főbb művei A párizsi Notre-Dame és A nyomorultak.

A gabonapelyhet feltaláló sebész is február 26-án született

John Harvey Kellogg sebész, a gabonapehely atyja ugyancsak ezen a napon született. Szülőhelyének kórházában orvosként dolgozott és testvérével együtt, a kórház betegeinek gyors felgyógyulása érdekében a lábadozóknak egészséges táplálkozást ígérő gabonatermékekkel kísérleteztek. 1894-ben aztán véletlenül előállították a gabonapelyhet: elfeledkeztek egy adag főtt búzáról és éjszakára kint hagyták a szabadban. A következő reggel megállapították, hogy nem a várt összeszáradt anyag lett belőle, hanem különálló, száraz pehely.