79 éve hunyt el a tévé magyar feltalálója: a robotrepülő prototípusa is neki köszönhető
A fizikus, villamosmérnök, feltaláló Pozsonyban és Budapesten is tanult, majd szabadalmaztatta teljesen elektronikus televíziórendszerét. Mutatjuk, ki volt a tévé magyar feltalálója.
Tihanyi Kálmán fizikus volt a katódsugaras képbontó, vagyis a televízió magyar feltalálója. Szaktanulmányait Pozsonyban és Budapesten végezte. Legfontosabb találmányai a korszerű televízió alapelvére és felépítésére vonatkoztak. 1926-ban szabadalmaztatta a teljesen elektronikus televíziórendszerét, 1928-ban pedig szabadalmat kapott a katódsugaras képbontója, azaz a televíziója többek közt Magyarországon, Németországban, Angliában, Franciaországban és az USA-ban. 1929-től már a televízió-irányítású légvédelmen dolgozott, majd az angol Légügyi Minisztérium részére elkészítette egy robotrepülőgép prototípusát is. Később – 1940-ig – kidolgozott egy 5-8 km hatótávolságúra tervezett ultrahangsugárzó készüléket is. Tihanyi Kálmán 1947-ben ezen a napon, vagyis február 26-án hunyt el – olvasható a Wikipédián.
1899-ben ezen a napon lett Széll Kálmán az ország miniszterelnöke
Széll Kálmán 1866-ban jogtudományi doktori oklevelet szerzett a pesti tudományegyetemen. Pályafutását 1867-ben szolgabíróként kezdte Vas vármegyében, 1868-tól a szentgotthárdi, 1881-től a pozsonyi 2. számú választókerületet képviselte kormánypárti programmal. A Deák-párt és a Balközép egyesülése után 1875. márciusától 1878. októberig pénzügyminiszteri tisztséget töltött be. Erélyes és takarékos miniszter volt, legnagyobb sikereként létrehozta az Osztrák–Magyar Bankot. 1897 végén, az egyre jobban elmélyülő válság idején ismét aktívan bekapcsolódott a politikai életbe és a Bánffy-kormány bukása után, 1899-ben őt nevezték ki miniszterelnökké, méghozzá február 26-án. Ebben az időben a belügyminiszteri tisztséget is ő töltötte be.
A Nyomorultak szerzője ezen a napon született
Victor Hugo francia költő, regény- és drámaíró 1802. február 26-án született. Ő volt korának legtermékenyebb szerzője, az európai romantika egyik vezéregyénisége. Főbb művei A párizsi Notre-Dame és A nyomorultak.
A gabonapelyhet feltaláló sebész is február 26-án született
John Harvey Kellogg sebész, a gabonapehely atyja ugyancsak ezen a napon született. Szülőhelyének kórházában orvosként dolgozott és testvérével együtt, a kórház betegeinek gyors felgyógyulása érdekében a lábadozóknak egészséges táplálkozást ígérő gabonatermékekkel kísérleteztek. 1894-ben aztán véletlenül előállították a gabonapelyhet: elfeledkeztek egy adag főtt búzáról és éjszakára kint hagyták a szabadban. A következő reggel megállapították, hogy nem a várt összeszáradt anyag lett belőle, hanem különálló, száraz pehely.
Ezen az 5 helyszínen várják ma a véradókat
- 07:00–19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113 Budapest, Karolina út 19–21.)
- 08:00–14:00 óra között a Délpesti Területi Vérellátó Intézetben (1204 Budapest, Köves út 1.)
- 10:00–16:00 óra között a SE épületében (1094 Budapest, Tűzoltó u. 37–43.)
- 11:00–18:00 óra között a Magyar Vöröskereszt Székházában (1051 Budapest, Arany J. u. 31.)
- 12:00–19:00 óra között pedig a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148 Budapest, Örs vezér tere 24.)
Éjjel fagyni fog, délután már tavasz lesz
A koponyeg.hu szerint csütörtökön a ködfoltok megszűnése után fátyolfelhők szűrte napos időre van kilátás. Nem lesz csapadék. Gyenge marad a szél. A reggeli országos fagy után délutánra 6 és 12 fok közé melegszik a levegő.
Egy focimeccs miatt forgalomkorlátozás lesz ebben a két kerületben
A rendőrség tájékoztatása szerint egy labdarúgó-mérkőzés miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz a VIII. és IX. kerületben. 2026. február 26-án 6 órától 24 óráig szakaszosan és időszakosan lezárják az Albert Flórián utat a Könyves Kálmán körút és a Vágóhíd utca között, illetve az Üllői úti felüljáró melletti mindkét oldali szervizutat a Könyves Kálmán körúttól a Nagyvárad tér irányába. Ezek mellett tilos lesz megállni 6 órától 24 óráig az Albert Flórián út mindkét oldalán a Könyves Kálmán körút és a Vágóhíd utca között.
Az I. és V. kerületben pedig egy delegáció miatt lesz korlátozás
Ugyancsak a rendőrség szerint egy delegáció miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz az I. és V. kerületben. Tilos lesz megállni február 28-án 16 óráig az V. kerületben az Apáczai Csere János utca hotel felőli oldalán az Eötvös tér és a Wekerle Sándor utca között, február 27-én 18 óráig pedig az Apáczai Csere János utca mindkét oldalán az Eötvös tér és Deák Ferenc utca között (a Vigadó téri parkolókban is). Ezek mellett tilos megállni
- február 26-án 7 órától 18 óráig a Balassi Bálint utca Olimpia parkkal szemközti oldalán a Balaton utca és Markó utca között,
- február 27-én 6 órától 18 óráig a Balassi Bálint utca mindkét oldalán a Balaton utca és Markó utca között,
- február 26-án 14 órától 22 óráig az első kerületben a Lánchíd utca mindkét oldalán a Várkert Bazár előtti szakaszon.
Borkóstoló lesz a Hagyományok Házában
A február 26-i furmint nagy kóstolón több mint harminc borászat kétszázféle bora közül válogathatnak a fajta kedvelői. A Hagyományok Házában a kiállító borászokkal is lehetőség lesz beszélgetni, akik szívesen mesélnek majd a fajtáról és az őket ért szakmai kihívásokról. Az idei rendezvény fókuszába a dűlőszelektált tételek kerülnek, így igazi ritkaságokat is kóstolhatunk. Az esemény további részletei itt találhatók.
Beethoven-est lesz a Zeneakadémián
A hősiesség, a végzet és a megdicsőülés eszmekörét járja körbe a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának Beethoven-tematikus estje február 26-án. Az előadáson a német zeneszerző három művét hallgathatjuk meg, egészen pontosan a Coriolan-nyitányt, a C-dúr hármasversenyt és a Sors-szimfóniát. A rendezvényen a szimfonikus zenekart Stark János Mátyás hegedűművész, Devich Gergely csellista és Ránki Fülöp zongorista kísérete egészíti ki. A koncertről itt lehet többet megtudni.
