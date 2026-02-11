Ahogy arról korábban már beszámoltunk, Orbán Viktor elindult Brüsszelbe, ahol hosszú tárgyalások várnak rá.

Orbán Viktor Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Orbán Viktor a szerdai napjáról: Sűrű, és a java csak most jön

A miniszterelnök most egy újabb videóval jelentkezett a közösségi oldalán. Ezen az látható, amint a Karmelita Kolostorból elindul a Liszt Ferenc Repülőtérre. A kocsiban készült beszélgetés során pedig kitért arra, hogy milyen volt a napja, és hogy mi vár rá a következő időszakban.

Sűrű, és a java csak most jön

- írja a kormányfő a posztjában.