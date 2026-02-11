Orbán Viktor a szerdai napjáról: Sűrű, és a java csak most jön
Újabb videóval jelentkezett a miniszterelnök. Orbán Viktor elárulta, milyen volt a szerdai napja.
Ahogy arról korábban már beszámoltunk, Orbán Viktor elindult Brüsszelbe, ahol hosszú tárgyalások várnak rá.
A miniszterelnök most egy újabb videóval jelentkezett a közösségi oldalán. Ezen az látható, amint a Karmelita Kolostorból elindul a Liszt Ferenc Repülőtérre. A kocsiban készült beszélgetés során pedig kitért arra, hogy milyen volt a napja, és hogy mi vár rá a következő időszakban.
Sűrű, és a java csak most jön
- írja a kormányfő a posztjában.
