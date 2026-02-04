„Évekig szenvedtem ettől a tünettől, kiderült, hogy halálos rák”

Andrew állítása szerint mindig is küzdött a gyomorégéssel, de egy alkalommal, mikor nyelési nehézségei támadtak, rögtön felkereste háziorvosát. A halálos rák diagnózisát csak ezután kapta meg.

Halálos rák támadta meg a férfit Fotó: Illusztráció/Unsplash

Halálos rák támadta meg, nem sok időt jósoltak neki

Orvosának felkeresése volt csak a kezdete egy hosszú vizsgálatokból és ismételt beutalásokkal teli útnak, mielőtt a Milton Keynes-i könyvelőnél végül nyelőcsőrákot diagnosztizáltak. A négyes stádiumú rák a betegség előrehaladott állapota, ami azt jelenti, hogy kiindulási helyéről áttétet kapott, és gyakran gyógyíthatatlan.

Andrew Stanley-nél 2023-ban diagnosztizáltak negyedik stádiumú nyelőcsőrákot, így visszavonult, hogy a betegséggel való küzdelmére koncentrálhasson.

"Évekig gyomorégésem volt, és nem tudtam, hogy ez valami komolyabb betegség jele lehet. Orvoshoz fordultam, amikor nehezen tudtam lenyelni az ételt, de eltartott egy ideig, mire diagnosztizálták a betegséget. Szörnyű sokk volt megtudni, hogy rákos vagyok, főleg, hogy azt mondták, a rák már áttétet képezett, és csak körülbelül két évem van hátra” - idézi a férfi szavait a Mirror.

Hozzátette, hogy ez a betegség viszonylag gyakori és nem gyakran hallani róla, így fel kell ismerni a tüneteket és küzdeni kell ellene. Az Egyesült Királyságban évente körülbelül 9200 új nyelőcsőrákos esetet diagnosztizálnak, és a diagnosztizált betegek kevesebb mint 20%-a éli túl az öt évnél hosszabb időt.

A nyelőcsőrák az elfeledett rák. Az Egyesült Királyságban aránytalanul magas az előfordulása, és a késői diagnózis azt jelenti, hogy gyakran halálos kimenetelű

- mondja Jill Clark, az Action Against Heartburn elnöke. Az elnök szerint a késői stádiumú diagnózisok számának növekedésének okai nem egyértelműek, de valószínűleg az egészségügyre nehezedő terhelés, a beutalások késedelme, az egészségtelen életmód, az elöregedő népesség és a tünetek alacsony szintű felismerésének kombinációjával magyarázhatók.

A nyelőcsőrák egyéves túlélési aránya 89 százalék, ha egyes stádiumban fedezik fel, de ez 26 százalékra csökken a negyedik stádiumban való felfedezés esetén. Andrew szeretne segíteni története megosztásával az embereknek, hogy mással ne történhessen meg az, ami vele.