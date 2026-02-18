RETRO RÁDIÓ

Drónnal támadtak az oroszok Mikolajivkán, hárman haltak meg

Bombákkal és drónokkal támadtak Mikolajivka városára. Több halottról is beszámoltak, a javító munkálatokat már megkezdték.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.18. 12:53
orosz-ukrán háború ukrajna drón

Az oroszok megtámadták a donyeck megyei Mikolajivkát, bombát dobtak a településre. Egy a város közelében történt dróntámadás következtében hárman haltak meg - írja a Ripost.

Ukraine,March,22,,2023,Ukrainian,Military,Practice,Assault,Tactics,At
Háborús városképek Ukrajnában
Fotó: Dmytro Larin / Shutterstock

Az oroszok két bombát dobtak le a településre, 14 lakóépület, két oktatási intézmény és kulcsfontosságú létesítmények sérültek meg. Ezzel egyidejűleg drónokkal támadtak meg egy járművet, amely a szlovjanszki hőerőmű több munkatársát szállította.

Az ukrán energiaügyi minisztérium első energetikai miniszterhelyettese, Artem Nyekraszov ismertette a körülményeket. 

Reggel egy orosz pilóta nélküli légijármű megtámadott egy járművet, amely a szlovjanszki hőerőmű munkatársait szállította. Sajnos hárman közülük meg is haltak

– tájékoztatott Nyekraszov február 17-én. A dróntámadás során a halottakon felül még egy ember megsérült, akit azonnal kórházba vittek. A tűzoltók eloltották a tüzet.

Nyekraszov arról is tájékoztatott, hogy az éjszaka során az oroszok kombinált támadást indítottak több megyében. Ennek következtében a Dnyipro, Odessza, Donyeck, Harkiv és Zaporizzsja területén élő lakosok közül sokan áram nélkül maradtak. Fűtéskimaradást jelentettek Szumiban is.

A miniszterhelyettes szerint már megkezdték a javító munkálatokat, az illetékesek dolgoznak azon, hogy ahol a biztonsági körülmények megengedik, visszaállítsák az áramot.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu