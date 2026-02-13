Fejlemény a debreceni szórakozóhelyen droggal lebukott fiatalok ügyében – Videó

A debreceni rendőrök három fiatalemberrel szemben fejezték be a nyomozást, akiknél egy szórakozóhelyen többfajta drogot is találtak. A hatóságok ellenőrzése sikeresnek bizonyult, most kábítószer-birtoklás miatt indul a három fiatalember ellen eljárás.

A rendőrök egy debreceni szórakozóhelyen kapták el a drogos fiatalokat (Fotó: ChiccoDodiFC / Shutterstock – Képünk illusztráció)

Drogokkal mentek bulizni a fiatalok

Tavaly márciusban a DELTA Program keretében tartottak ellenőrzéseket a rendőrök több hajdú-bihari szórakozóhelyen. Egy debreceni vendéglátóegységben három fiatalembernél találtak marihuánát, tablettákat és kábítószergyanús fehér port is. A bűnügyesek mindhármójukat kábítószer-birtoklás miatt hallgatták ki gyanúsítottként, a napokban pedig befejezték a nyomozást, és az iratokat vádemelési javaslattal küldték meg az ügyészségnek – írja a police.hu.