Fejlemény a debreceni szórakozóhelyen droggal lebukott fiatalok ügyében – Videó
Marihuánát, tablettákat és fehér port is találtak. A három fiatalt előállították, a drogot lefoglalták a rendőrök.
A debreceni rendőrök három fiatalemberrel szemben fejezték be a nyomozást, akiknél egy szórakozóhelyen többfajta drogot is találtak. A hatóságok ellenőrzése sikeresnek bizonyult, most kábítószer-birtoklás miatt indul a három fiatalember ellen eljárás.
Drogokkal mentek bulizni a fiatalok
Tavaly márciusban a DELTA Program keretében tartottak ellenőrzéseket a rendőrök több hajdú-bihari szórakozóhelyen. Egy debreceni vendéglátóegységben három fiatalembernél találtak marihuánát, tablettákat és kábítószergyanús fehér port is. A bűnügyesek mindhármójukat kábítószer-birtoklás miatt hallgatták ki gyanúsítottként, a napokban pedig befejezték a nyomozást, és az iratokat vádemelési javaslattal küldték meg az ügyészségnek – írja a police.hu.
