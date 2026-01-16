Sinkovics Krisztián: látom, belém állt Tarr Zoltán

Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke úgy akar Soroksáron képviselő lenni, hogy még azt sem tudja, hogy Soroksáron nincsen Soroksári út. Erre Sinkovics Krisztián, Soroksár alpolgármestere hívta fel a figyelmét. Tarr a szégyenletes hibát támadással próbálta orvosolni, azzal támadta a kormánypárti politikust, hogy a munka helyett vele foglalkozik. A csattanos válasz nem maradt el...

Jó tanács: Tarr Zoltánnak érdemes lenne megismernie azt a körzetet, ahol képviselőként indul Fotó: Polyák Attila

Sinkvics Krisztián egy Facebookre feltöltött videóval reagált. Elmondta: Tarr Zoltán azért állt bele, mert felvilágosította, hogy Soroksáron nincs Soroksári út. A tiszás alelnök azzal vádolta az alpolgármestert, hogy a munkája helyett vele foglalkozik. Sinkovics szerint éppen Tarr Zoltán az, aki Magyar Péter után bizonyítottan a legkevesebbet jár be a munkahelyére, az Európai Parlamentbe.

A továbbiakban is Soroksárért, soroksáriakkal fogok dolgozni, akiket mindig meg fogok védeni

- jelentette ki a videójában Sinkovics.

Tarr Zoltán nem csak ezzel került be az elmúlt napokban a hírekbe. Szerdán ugyanis újra elszólta magát, elismerte a Facebook-oldalán, igaza van abban Orbán Viktornak, hogy az EU valóban rengeteg pénzt adott Ukrajnának.

Sőt, Tarr Zoltán azt is elismerte, hogy „a 700–800 milliárd dolláros újjáépítési igény valóban szerepel az ukrán (!!!) tervekben. Ahogy eddig is voltak ukrán tervek sokszoros összegekről, mint amit végül kaptak. Sokat kérnek, hogy valamit kapjanak.”

Végül Tarr Zoltán egy kommentben még azt is elismerte, hogy ő maga is fontosnak tartja Ukrajna anyagi támogatását. Egy realisztikusabb elemzés ami elismeri az újjáépítés hatalmas költségeit,

de az óriási lehetőségeket is amik rejlenek benne:

a régiós országok cégei logisztikai hubokká válhatnak, új piacok nyílnak építészetben, energiában, infrastruktúrában. Ha Magyarország célzottan bekapcsolódik (pl. régiós vagy szektorspecifikus projektekkel, mint a szlovákok az energia-interkonnektorral), cégeink profitálhatnak, erősödhet a régiós összekapcsoltság és a gazdasági növekedés

– fogalmazott a Tisza Párt alelnöke.