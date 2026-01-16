Orbán Viktor az idei évben először adott interjút a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország című műsorában. A beszélgetés során szóba került a hóhelyzet, az április választások, valamint a Ukrajna támogatása is.

Orbán Viktor Fotó: MW

Orbán Viktor: Válasszuk a magyar utat, a biztos választást!

Az utóbbi kapcsán a miniszterelnök most egy friss bejegyzést tett közzé a közösségi oldalán. A posztjában a kormányfő így fogalmazott:

800 milliárd euróból 40 évig ki lehetne fizetni az összes magyar nyugdíjat. Ezt akarják odaadni Ukrajnának. Ez a brüsszeli út. Válasszuk a magyar utat, a biztos választást!

- írja Orbán Viktor.