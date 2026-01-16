RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Válasszuk a magyar utat, a biztos választást!

Fontos bejegyzést tett közzé a miniszterelnök.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.16. 08:26
választás Ukrajna Orbán Viktor döntés

Orbán Viktor az idei évben először adott interjút a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország című műsorában. A beszélgetés során szóba került a hóhelyzet, az április választások, valamint a Ukrajna támogatása is.

Orbán Viktor 2026_01_10 Budapest fidesz kongresszus
Orbán Viktor Fotó: MW

Orbán Viktor: Válasszuk a magyar utat, a biztos választást!

Az utóbbi kapcsán a miniszterelnök most egy friss bejegyzést tett közzé a közösségi oldalán. A posztjában a kormányfő így fogalmazott:

800 milliárd euróból 40 évig ki lehetne fizetni az összes magyar nyugdíjat. Ezt akarják odaadni Ukrajnának. Ez a brüsszeli út. Válasszuk a magyar utat, a biztos választást!

- írja Orbán Viktor.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu