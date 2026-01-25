- Menczer Tamás: Von der Leyen nem Európai Bizottságot vezet, hanem Ukrajna bizottságot
„A színfalak mögött” - eddig nem látott kulisszafotókat mutatott Orbán Viktor
Nagy volt a nyüzsgés a színfalak mögött is. Különleges képekkel jelentkezett a Orbán Viktor a Háborúellenes Gyűlésről.
Ahogy arról a Metropol is beszámolt, szombaton került sor az idei év második Háborúellenes Gyűlésére. A rendezvénynek ezúttal Kaposvár adott otthont. Orbán Viktort az eseményen teltház fogadta, egy gombostűt sem lehetett leejteni a Kaposvár Arénában.
Orbán Viktor: Mindenki munkában
A kaposvári Háborúellenes Gyűlés kapcsán a miniszterelnök egy újabb fotósorozattal jelentkezett a közösségi oldalán. Ebből kiderül, hogy a színfalak mögött is zajlott, mindenki dolgozott, hogy az eseményt a lehető legjobb legyen.
- olvasható a kormányfő Facebook-oldalán közzétettet posztjában.
