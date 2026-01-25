„A színfalak mögött” - eddig nem látott kulisszafotókat mutatott Orbán Viktor

Ahogy arról a Metropol is beszámolt, szombaton került sor az idei év második Háborúellenes Gyűlésére. A rendezvénynek ezúttal Kaposvár adott otthont. Orbán Viktort az eseményen teltház fogadta, egy gombostűt sem lehetett leejteni a Kaposvár Arénában.

Orbán Viktor

Orbán Viktor: Mindenki munkában

A kaposvári Háborúellenes Gyűlés kapcsán a miniszterelnök egy újabb fotósorozattal jelentkezett a közösségi oldalán. Ebből kiderül, hogy a színfalak mögött is zajlott, mindenki dolgozott, hogy az eseményt a lehető legjobb legyen.

- olvasható a kormányfő Facebook-oldalán közzétettet posztjában.