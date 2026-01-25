RETRO RÁDIÓ

„A színfalak mögött” - eddig nem látott kulisszafotókat mutatott Orbán Viktor

Nagy volt a nyüzsgés a színfalak mögött is. Különleges képekkel jelentkezett a Orbán Viktor a Háborúellenes Gyűlésről.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.25. 09:21
Módosítva: 2026.01.25. 09:21
Háborúellenes Gyűlés Kaposvár Orbán Viktor

Ahogy arról a Metropol is beszámolt, szombaton került sor az idei év második Háborúellenes Gyűlésére. A rendezvénynek ezúttal Kaposvár adott otthont. Orbán Viktort az eseményen teltház fogadta, egy gombostűt sem lehetett leejteni a Kaposvár Arénában.

Háborúellenes Gyűlés Kaposvár 2026.01.24. Orbán Viktor
Orbán Viktor Fotó: MW

Orbán Viktor: Mindenki munkában

A kaposvári Háborúellenes Gyűlés kapcsán a miniszterelnök egy újabb fotósorozattal jelentkezett a közösségi oldalán. Ebből kiderül, hogy a színfalak mögött is zajlott, mindenki dolgozott, hogy az eseményt a lehető legjobb legyen.

Mindenki munkában

- olvasható a kormányfő Facebook-oldalán közzétettet posztjában.

Háborúellenes gyűlés A dosszié további cikkei

 

Háborúellenes gyűlés A dosszié további cikkei
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
