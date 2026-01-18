Menczer Tamás kemény választ adott Gulyás Mártonnak – Videó

Menczer Tamást Gulyás Márton kérdezte a miskolci háborúellenes fórumon többek között Grönlandról meg Ukrajnáról. A Partizán csatorna vezetője a háborúpárti Tiszával kapcsolatban arra volt kíváncsi, hogy mi a véleménye a kommunikációs igazgatónak arról, hogy a Medián szerint 51-39-re vezet Magyar Péter pártja a Fidesszel szemben.

Menczer Tamás / Fotó: mw

Menczer Tamás mosolyogva hívta fel rá a figyelmet, hogy Medián vezetője, Hann Endre, az ATV-ben hebegett, habogott, dadogott. Ő maga vallotta be, hogy a Medián nem egy megbízható közvélemény-kutató cég. Gulyás Márton ebből azt a következtetést vonta le, hogy Menczer Tamás egy platformra helyezkedett a DK-val.

Nézze, bármilyen furcsa, még az se kizárható, hogy a DK-sok egyszer eltalálják az igazságot”

– közölte Menczer Tamás, de azonnal jelezte, hogy őt nem a DK érdekli, hanem amit Hann Endre mondott:

Lehet, hogy tévedünk, azokat a számokat nem úgy kell érteni.

Íme Menczer Tamás teljes üzenete