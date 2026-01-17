RETRO RÁDIÓ

Menczer Tamás: Magyar Péter megfutamodott

Miskolcra már el sem ment.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.17. 12:44
menczer tamás Háborúellenes Gyűlés magyar péter miskolc

Január 17-én került megrendezésre hatodik alkalommal a Háborúellenes Gyűlés, ezúttal Miskolcon. Magyar Péter az elmúlt hónapokban szándékosan ugyanazokba a városokba szervezett rendezvényt, ahol a háborúellenes gyűléseket is tartották,  Miskolcra azonban már el se ment a Tisza-vezér. Menczer Tamást, a Fidesz kommunikációs igazgatóját arról kérdezték, vajon mi az oka Magyar távolmaradásának - írja a Mandiner.

Ezt mondta el Menczer Tamás / Fotó: mw

Érzi a buktát. A valóság felkapcsolja a lámpát, április 12. közelít, és tudja, hogy már nem tud versenyre kelni a rendezvényeinkkel

vélekedett a politikus, aki szerint hiába utazott Magyar Péter a háborúellenes gyűlések helyszínére, ő maga egyszer sem szólalt fel a brüsszeli és európai háborúpárti és katonai törekvésekkel szemben.


 

Háborúellenes gyűlés
