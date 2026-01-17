- Még a lépcsőn is ültek: mutatjuk a miskolci Háborúellenes Gyűlés legjobb pillanatait
- Kocsis Máté: Magyar Péter lenézi a miskolciakat, Brüsszelben pedig a háború mellett szavaz
- Háborúellenes Gyűlés: Fontos kérdésekre válaszolt Orbán Viktor
- Hollósy András: Monsieur Magyar nem is merte ide tolni a képes felét
Menczer Tamás: Magyar Péter megfutamodott
Miskolcra már el sem ment.
Január 17-én került megrendezésre hatodik alkalommal a Háborúellenes Gyűlés, ezúttal Miskolcon. Magyar Péter az elmúlt hónapokban szándékosan ugyanazokba a városokba szervezett rendezvényt, ahol a háborúellenes gyűléseket is tartották, Miskolcra azonban már el se ment a Tisza-vezér. Menczer Tamást, a Fidesz kommunikációs igazgatóját arról kérdezték, vajon mi az oka Magyar távolmaradásának - írja a Mandiner.
Ezt mondta el Menczer Tamás
Érzi a buktát. A valóság felkapcsolja a lámpát, április 12. közelít, és tudja, hogy már nem tud versenyre kelni a rendezvényeinkkel
– vélekedett a politikus, aki szerint hiába utazott Magyar Péter a háborúellenes gyűlések helyszínére, ő maga egyszer sem szólalt fel a brüsszeli és európai háborúpárti és katonai törekvésekkel szemben.
- Még a lépcsőn is ültek: mutatjuk a miskolci Háborúellenes Gyűlés legjobb pillanatait
- Kocsis Máté: Magyar Péter lenézi a miskolciakat, Brüsszelben pedig a háború mellett szavaz
- Háborúellenes Gyűlés: Fontos kérdésekre válaszolt Orbán Viktor
- Hollósy András: Monsieur Magyar nem is merte ide tolni a képes felét
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre