"Kéri László egy szép nagy Tisza-logó előtt ülve bevallotta: ha jön a Tisza, Magyarország megy a háborúba! És hosszú háborúra készülnek" – írta ma reggel a Facebookon Menczer Tamás. A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója egy videórészletet mellékelt, amelyen Kéri László a XIII. Kerületi egyik Tisza Sziget előadásán beszél - írja a Magyar Nemzet.

Kéri László tiszás főtanácsadó: Magyar Péter vallja be, támogatja a háborús terveket! /Fotó: Metropol

Ezt mondta el Kéri László

Nem fogja megúszni Magyar Péter se meg a Tisza se, hogy valami egyértelmű állásfoglalást ne tegyen az ukrán ügyben. Ez lehet, hogy potenciális szavazatveszteséggel jár. Európa ezt már eldöntötte, és ha nézik a meghatározó nemzeteket, arra készülnek a német katonai diplomáciától az angolokig is, érdekes, hogy nem kizárt az oroszokkal való további konfliktus, hogy Európa készüljön fel arra, hogy Oroszország tartósan neki hadi ellenfele lesz. Ebből Magyarország szerintem nem fogja tudni kihúzni magát

- mondta el Kéri László, aki már több kérdésben lebuktatta Magyar Pétert és pártját.