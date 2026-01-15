Döbbenetes videó látott napvilágot: Kéri László mindent bevallott a Tiszáról!

Döbbenetes! Kéri László mindent bevallott a Tiszáról!

- kezdte legfrissebb, közösségi-oldalán közzétett bejegyzését A Fidesz kommunikációs igazgatója.

Menczer Tamás Fotó: mw

Menczer Tamás a posztjában megosztott egy videót, amelyen Kéri László a következőket mondja: „Teljesen nyilvánvaló, hogy nemcsak az Európai Ügyészséghez való csatlakozás, hanem számos olyan dologban is nyitva áll a Tisza, hogyha kormányozna akkor megtenné, amit az Orbán-kormány 3-4-5-6 éve nem hajlandó megtenni.”

Érted? „A Tisza nyitva áll”, „A Tisza megtenné, amit az Orbán-kormány nem hajlandó megtenni.”

A Tisza szakértője, Kéri László egészen nyíltan és egyértelműen elmondta, hogy a Tisza minden brüsszeli parancsot végrehajtana. Háború, Ukrajna uniós tagsága, bevándorlás, megszorítás, ezt mind támogatná a Tisza, erről beszél Kéri. Elküldenék a magyarok pénzét Ukrajnába, és ez családonként 1,3 millió forint jelentene, ahogyan a mai hírekben ezt olvashatjuk, link kommentben

- magyarázta a videójában a Fidesz kommunikációs igazgatója.

„Semmilyen szuverenitásról nem mondunk le. A Fidesz a biztos választás” - jelentette ki Menczer Tamás.