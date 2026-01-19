Szülők figyelem: ma éjfélig adható le ez a fontos irat
Akinek van iskolás korú gyermeke, de még halasztana egy évet, ma éjfélig léphet. Eddig lehet ugyanis beadni a tankötelezettség halasztása iránti kérelmet. Mutatjuk, hogy pontosan hol adható be az irat!
Az Oktatási Hivatal honlapján elérhető egy, a kérelmek hiánytalan benyújtását támogató online űrlap. Ennek a kitöltésével január 19-én éjfélig kérhető a tankötelezettség halasztása. Ehhez Ügyfélkapu+ vagy a DÁP alkalmazásra van szükség. A kérelemhez csatolhatók a gyermek fejlettségét igazoló dokumentumok, például óvodai szakvélemények. Halasztást egyébként azoknál a gyerekeknél lehet kérni, akik 2019. szeptember 1. és 2020. augusztus 31. között születtek. A kérelmekről ezt követően az Oktatási Hivatal dönt, szükség esetén a pedagógiai szakszolgálat bevonásával. További információk a kérelemmel kapcsolatban itt találhatók.
125 éve alakult meg az MLSZ
A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) 1901. január 19-én alakult az István főherceg Szálló különtermében. Az akkori közgyűlésen megválasztott tanács pedig február 4-én már be is osztotta a bajnokságra jelentkező egyesületeket – az addigi hazai barátságos és nemzetközi eredményeik alapján – két osztályba. Az első elsőosztályú bajnoki mérkőzést február 17-én a BTC (Budapesti Torna Club) és a BSC (Budapesti Sport Club) csapatai – kizárólag fővárosi csapatok – játszották.
Sok neves magyar születésnapja van ma
Január 19-én számos magyar művész, zenész, író, festő és zoológus látta meg a napvilágot, köztük Mészöly Miklós Kossuth-díjas író, a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja 1921-ben, aki a mai magyar elbeszélők között kiemelkedő alkotó volt. De ezen a napon született 1902-ben Kovács Károly színművész, érdemes művész, akinek egyik emlékezetes alakítása Lucifer szerepe Madách Imre: Az ember tragédiájában a Nemzeti Színházban, de számos filmben is szerepelt.1957-ben pedig érdemes művész címet kapott. 1903-ban id. Rimanóczy Gyula, Ybl- és Kossuth-díjas építész, a magyar avantgárd építészet kimagasló alkotója, akinek legismertebb munkája a Pasaréti téren épült ferences templom és buszvégállomás. 1917-ben Maros Rudolf zeneszerző, főiskolai és egyetemi tanár. 1931-ben Schubert Éva, Kossuth-díjas színésznő, érdemes művész, aki 2001-ben megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjét. 1936-ban pedig Molnár Sándor, Kossuth-díjas festő, szobrász, a magyar új avantgárd jeles képviselője.
3 éve hunyt el Mécs Imre, politikus
A 89 éves korában 2023-ban elhunyt mérnököt az 1956-os forradalomban játszott szerepe miatt letartóztatták, 1958-ban halálra ítélték, kilenc hónapot töltött a siralomházban. 1959-ben a büntetést életfogytiglani börtönre változtatták. 1963-ban kiszabadult, villamosmérnökként dolgozott a Híradástechnika Szövetkezetnél. 1984–89 között a Duna Kör tagja volt, 1985-ban népszavazást kezdeményezett a bős–nagymarosi vízlépcső ellen. 1988-ban a Szabad Kezdeményezések Hálózata, majd az ebből kialakuló Szabad Demokraták Szövetsége alapító tagja volt, majd 1990 és 2010 között országgyűlési képviselő lett.
A magyarországi németek elhurcolásának emléknapja is ma van
A magyarországi németek elhurcolásának emléknapja hivatalos magyar állami emléknap, melynek létesítéséről 2012-ben hozott határozatot az Országgyűlés. Az emléknap dátuma január 19., utalva arra, hogy 1946-ban ezen a napon kezdődött meg a magyarországi németek szervezett elűzése, az otthonaikból kényszerrel nyugatra telepítendő első budaörsi lakosokat szállító vonatszerelvény elindításával.
Négy helyen is lesz ma véradás Budapesten
- 07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19–21.)
- 09:00-15:00 óra között az Átrium Park Irodaházban (1134. Budapest, Váci út. 45.)
- 12:00-19:00 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)
- 08:00-14:00 óra között pedig a Délpesti Területi Vérellátó Intézetben (1204. Budapest, Köves út 1.)
Esni nem fog, de ismét hideg lesz
A koponyeg.hu szerint hétfőn napos és borult, párás területek egyaránt előfordulhatnak, csapadékra kicsi az esély. A keleties szél élénk marad. Hajnalban -10 és -3 fok közötti minimumokra, kora délután -3 és +2 fok közötti értékekre készülhetünk.
Több helyszínen is lesznek izgalmas kvízestek
Többek között Gossip Girl kvízest lesz a Habakuk bárban, ahol a részvételhez mindössze rendelni kell valamit a kínálatból. Emellett Ace Ventura kvízest lesz a Renegade Tattoo & Blues Barban, ahol a részvétel díjmentes. Végül pedig Blöff kvízest lesz a Quentin’s Burgerben, ahol a kínálatot és a berendezését Tarantino inspirálta. Bővebb információ itt, itt és itt érhető el a kvízestekkel kapcsolatban.
