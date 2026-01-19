Szülők figyelem: ma éjfélig adható le ez a fontos irat

Az Oktatási Hivatal honlapján elérhető egy, a kérelmek hiánytalan benyújtását támogató online űrlap. Ennek a kitöltésével január 19-én éjfélig kérhető a tankötelezettség halasztása. Ehhez Ügyfélkapu+ vagy a DÁP alkalmazásra van szükség. A kérelemhez csatolhatók a gyermek fejlettségét igazoló dokumentumok, például óvodai szakvélemények. Halasztást egyébként azoknál a gyerekeknél lehet kérni, akik 2019. szeptember 1. és 2020. augusztus 31. között születtek. A kérelmekről ezt követően az Oktatási Hivatal dönt, szükség esetén a pedagógiai szakszolgálat bevonásával. További információk a kérelemmel kapcsolatban itt találhatók.

Ma éjfélig kérhető a tankötelezettség halasztása, az Oktatási Hivatalhoz nyújtható be az irat. / Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

125 éve alakult meg az MLSZ

A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) 1901. január 19-én alakult az István főherceg Szálló különtermében. Az akkori közgyűlésen megválasztott tanács pedig február 4-én már be is osztotta a bajnokságra jelentkező egyesületeket – az addigi hazai barátságos és nemzetközi eredményeik alapján – két osztályba. Az első elsőosztályú bajnoki mérkőzést február 17-én a BTC (Budapesti Torna Club) és a BSC (Budapesti Sport Club) csapatai – kizárólag fővárosi csapatok – játszották.

Sok neves magyar születésnapja van ma

Január 19-én számos magyar művész, zenész, író, festő és zoológus látta meg a napvilágot, köztük Mészöly Miklós Kossuth-díjas író, a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja 1921-ben, aki a mai magyar elbeszélők között kiemelkedő alkotó volt. De ezen a napon született 1902-ben Kovács Károly színművész, érdemes művész, akinek egyik emlékezetes alakítása Lucifer szerepe Madách Imre: Az ember tragédiájában a Nemzeti Színházban, de számos filmben is szerepelt.1957-ben pedig érdemes művész címet kapott. 1903-ban id. Rimanóczy Gyula, Ybl- és Kossuth-díjas építész, a magyar avantgárd építészet kimagasló alkotója, akinek legismertebb munkája a Pasaréti téren épült ferences templom és buszvégállomás. 1917-ben Maros Rudolf zeneszerző, főiskolai és egyetemi tanár. 1931-ben Schubert Éva, Kossuth-díjas színésznő, érdemes művész, aki 2001-ben megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjét. 1936-ban pedig Molnár Sándor, Kossuth-díjas festő, szobrász, a magyar új avantgárd jeles képviselője.